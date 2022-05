Io e Lulù – Recensione del Film diretto e interpretato da Channing Tatum

Io e Lulù: Dal 12 Maggio in sala grazie alla distribuzione di Notorious Pictures una nuova appassionante pellicola sull’alleanza fra uomo e animale per tutta la famiglia.

Briggs (Channing Tatum, visto recentemente nel divertentissimo The Lost City) è un ranger dell’esercito che non riesce a tornare in missione a causa dei danni celebrali ricevuti in battaglia. Pur di tornare in servizio accetta di portare il pastore belga Lulù, anch’esso con gravi problemi comportamentali, al funerale del suo padrone. Per farlo la strana coppia affronta un esilarante viaggio lungo la costa del Pacifico.

Cosa funziona in Io e Lulù

Ispirato alla vicenda narrata nel documentario HBO, War Dog: A Soldier’s Best Friend di Deborah Scranton, di cui Channing Tatum è produttore esecutivo Io e Lulù è una pellicola mascherata da commedy e da road movie che narra in realtà il dramma di tanti veterani di guerra.

La pellicola diretta da Channing Tatum e Reid Carolin utilizza infatti l’ingestibilità di Lulù per rappresentare il tormento interiore di tanti veterani di guerra, segnati nell’animo dalle atrocità vissute e totalmente dipendenti dal campo di battaglia.

Una condizione che nei casi più frequenti costringe i vereani a gestire gravi problemi mentali quali la depressione e il trauma post traumatico, nei casi peggiori conduce al suicidio.

Legati da un profondo Karma, come evidenziato da una sensitiva incontrata durante il viaggio (Jane Adams), Briggs e Lulù guariranno uno l’anima dell’altro evidenziando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quanto l’alleanza fra uomo e animale sia uno straordinario strumento di guarigione e felicità.

Perché non guardare Io e Lulù

Divertente, emozionante e profondo Io e Lulù è un’ottima pellicola adatta principalmente per le famiglie ma che molto hanno da dire anche a coloro che hanno una ferita nell’animo che solo un amico peloso può sanare.

Il film è al cinema dal 12 Maggio 2022 con Notorious Pictures.

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin Con: Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Q’Orianka Kilcher, Ethan Suplee, Nicole LaLiberte, Kameron Hood, Aqueela Zoll, Cayden Boyd, Ronnie Gene Blevins, Skyler Joy Anno: 2022 Durata: 90 min. Paese: USA Distribuzione: Notorious Pictures