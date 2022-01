Su Infinity+ sono in arrivo tanti nuovi titoli: da Madres paralelas a Gemini Man, ma anche L’ora più buia e I Molti Santi del New Jersey

CINEMA:

Diretto da Pedro Almodóvar e interpretato da Penélope Cruz e Milena Smit, Madres paralelas sarà disponibile in Premiere su Infinity+ dal 4 al 10 febbraio. Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Dall’11 al 17 febbraio arriverà in Premiere su Infinity+ il film evento Space Jam: New Legends, in cui il campione NBA e icona globale LeBron James vive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi.

I Molti Santi del New Jersey, prequel della pluripremiata serie I Soprano, è in arrivo in Premiere su Infinity+ dal 18 al 24 febbraio. Il film è ambientato negli esplosivi anni ‘60, nell’epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale.

Dal 25 febbraio al 3 marzo sarà disponibile in Premiere su Infinity+ Malignant, l’ultima creazione dell’architetto dell’Universo The Conjuring, James Wan. Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.

Rispettivamente dall’1 e dal 2 febbraio arriveranno su Infinity+ Scream e Scream 2, i primi due capitoli del franchise creato da Wes Craven. Nei film, un serial killer psicopatico che indossa una maschera di Halloween cerca di uccidere Sidney Prescott e le persone che fanno parte della sua vita.

L’ora più buia, con protagonista il premio Oscar Gary Oldman, è in arrivo su Infinity+ dall’8 febbraio. Il film è un’avvincente ed entusiasmante storia vera che inizia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e che vede Winston Churchill, pochi giorni dopo la sua elezione a Primo Ministro della Gran Bretagna, affrontare una delle sfide più turbolente e determinanti della sua carriera: l’armistizio con la Germania nazista, oppure resistere per poter combattere per gli ideali, la libertà e l’autonomia di una nazione. Mentre le inarrestabili forze naziste si propagano per l’Europa occidentale e la minaccia di un’invasione si rivela imminente, con un pubblico impreparato, un re scettico e il suo stesso partito che trama contro di lui, Churchill deve far fronte alla sua ora più buia, unire una nazione e tentare di cambiare il corso della storia mondiale.

Dal 9 febbraio sarà disponibile su Infinity+ Sulle Ali dell’Avventura, ispirato a un’incredibile storia vera. Christian, uno scienziato visionario, studia oche selvatiche. Per suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi, l’idea di trascorrere le vacanze con suo padre nel deserto rappresenta un incubo. Tuttavia, padre e figlio si riavvicineranno per portare a termine un progetto folle: salvare una specie in via di estinzione grazie all’aeroplano ultraleggero di Christian.

Diretto dal regista premio Oscar Ang Lee, arriverà su Infinity+ dall’11 febbraio Gemini Man, un fenomenale thriller d’azione interpretato da Will Smith nei panni di Henry Brogan, un assassino d’élite, che viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra poter predire ogni sua mossa. Nel cast anche Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong.

Con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, La Dea Fortuna arriverà su Infinity+ dal 16 febbraio. Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni ma nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

SERIE TV

La terza stagione completa di All American sarà disponibile su Infinity+ dal 1° febbraio. Ispirata alla vita del giocatore della NFL, Spencer Paysinger, All American è una serie su due famiglie provenienti da mondi completamente diversi, ognuna con le proprie vittorie, sconfitte e battaglie. La seconda stagione completa della serie è già disponibile su Infinity+.

Dal 9 febbraio sarà disponibile su Infinity+ la sesta stagione completa di Superstore che racconta l’esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino. Su Infinity+ è disponibile anche la quinta stagione completa.