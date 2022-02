Il Principe Cerca Figlio – A Marzo in Bluray

L’edizione Blu-Ray del film, disponibile dal 22 marzo, include un esclusivo dietro le quinte e il commento del regista.

IL PRINCIPE CERCA FIGLIO, l’attesissimo sequel dell’amato classico Il principe cerca moglie, farà il suo debutto in Blu-Ray e in DVD il 22 Marzo, grazie a Paramount Home Entertainment e Koch Media.

Akeem e Semmi sono tornati! In IL PRINCIPE CERCA FIGLIO, il neo-incoronato re Akeem (Eddie Murphy) e il suo fidato confidente Semmi (Arsenio Hall) si imbarcano in una nuova esilarante avventura che li porta ad attraversare il mondo, dalla grande nazione africana di Zamunda al quartiere del Queens a New York, dove Akeem scopre di avere un figlio scomparso da tempo negli Stati Uniti. Oltre a Eddie Murphy e Arsenio Hall, il divertentissimo film presenta un cast incredibile che include James Earl Jones, John Amos, Louie Anderson, Shari Headley, Wesley Snipes, Tracy Morgan e Leslie Jones.

L’edizione Blu-Ray de IL PRINCIPE CERCA FIGLIO include il commento del regista Craig Brewer (Dolemite Is My Name, “Empire”) e un bonus extra esclusivo intitolato “Dal Queens a Zamunda,” che include footage inediti e interviste.

L’edizione DVD de IL PRINCIPE CERCA FIGLIO include il film in edizione standard.