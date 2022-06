I Predatori dell’Arca Perduta – Ora in 4K Steelbook

Colleziona tutte le edizione SteelBook dei film della saga di Indiana Jones

Lucasfilm Ltd., Paramount Home Entertainment e Koch Media sono felici di annunciare che ‘I Predatori dell’Arca Perduta‘, il primo film dell’epico franchise di Indiana Jones, è disponibile in edizione limitata SteelBook in 4K Ultra HD + Blu-ray dal 9 giugno 2022.

Rivivi il memorabile classico cinematografico diretto da Steven Spielberg con protagonista Harrison Ford nei panni dell’eroe leggendario Indiana Jones. Con Karen Allen, Paul Freeman, John Rhys-Davies, Denholm Elliott e Alfred Molina, ‘I Predatori dell’Arca Perduta‘ continua a deliziare il pubblico di tutte le età con la sua avvincente avventura in giro per il mondo.

Disponibile singolarmente per la prima volta in 4K Ultra HD + Blu-ray, l’edizione SteelBook de ‘I Predatori dell’Arca Perduta‘ è la prima delle quattro versioni in Limited Edition pianificate per ogni film di Indiana Jones. I fan del franchise potranno collezionare le edizioni SteelBook degli altri tre film nei prossimi mesi: Indiana Jones e il Tempio Maledetto arriverà il 28 luglio, Indiana Jones e l’Ultima Crociata sarà disponibile il 25 agosto, mentre Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo arriverà il 22 settembre. Con packaging esclusivi che celebrano gli iconici artwork delle uscite cinematografiche originali, queste edizioni SteelBook in Limited Edition faranno felici tutti i fan dell’archeologo più famoso del mondo. I film saranno presentati in 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10 per una qualità dell’immagine ultra vivida. Ogni SteelBook include un esclusivo mini-poster.

Sinossi

Preparati a vivere emozioni da brivido con ‘I Predatori dell’Arca Perduta’. Indy (Harrison Ford) e la sua esuberante ex fiamma Marion Ravenwood (Karen Allen) schivano trappole esplosive, combattono i nazisti e fissano serpenti nella loro incredibile ricerca globale della mistica Arca dell’Alleanza. Vivi un cliffhanger emozionante dopo l’altro in questa avventura con protagonista il solo e unico Indiana Jones.