Halo – Stagione 1 – Disponibile in DVD, Bluray e 4K Seelbook (Video Unboxing)

L’epica serie prodotta da Showtime disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UHD e in Steelbook 4K UHD Limited-Edition dal 17 novembre, con oltre 75 minuti di esclusivi contenuti speciali.

Adattamento live-action del franchise di maggior successo di Xbox, HALO: STAGIONE 1 è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UHD e in Steelbook Limited-Edition 4K UHD dal 17 novembre 2022, grazie a SHOWTIME, CBS Home Entertainment, Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures. La collection di cinque dischi, ricca d’azione, presenta tutti e nove gli episodi e oltre cinque ore di contenuti speciali e dietro le quinte, inclusi 75 minuti di filmati esclusivi che portano gli spettatori oltre lo schermo, offrendo uno sguardo più approfondito al mondo di HALO. Inoltre le edizioni 4K UHD e Steelbook 4K UHD includono art card collezionabili di Kwan Ha, Dr. Halsey, Soren, Master Chief, Vannak, Riz e Kai. Tutte le edizioni includono inoltre un Xbox Game Pass — Ultimate 1 mese.

HALO: STAGIONE 1 si svolge nell’universo che è nato nel 2001 con il lancio del primo videogioco “Halo” di Xbox. Dopo anni di guerra civile umana e crescenti disordini politici, il futuro stesso dell’umanità viene minacciato quando le nostre colonie più remote invadono i mondi sacri di una minaccia aliena nota come Covenant. Mentre questa potente alleanza fanatica distrugge un mondo dopo l’altro, solo un soldato rallenta la loro avanzata: un supersoldato “Spartan” ciberneticamente potenziato, il Master Chief (Pablo Schreiber, “American Gods” e “Orange is the New Black”). Quando il mistero dietro le vere ambizioni dei Covenant viene svelato, Master Chief deve trovare un modo per salvare l’umanità dalla minaccia aliena e allo stesso tempo fare i conti con i segreti del suo stesso enigmatico passato.

Guarda il nostro Video Unboxing della Steelbook

La serie vede Schreiber nei panni di Master Chief o Spartan-117; Natascha McElhone (“Californication”) nel ruolo della Dr. Halsey, la geniale, conflittuale e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan e Jen Taylor (serie di videogiochi “Halo”, RWBY) nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana, potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana. Nel cast ci sono anche Bokeem Woodbine (“Fargo”), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (“The Witcher”), Olive Gray (“Half Moon Investigations”), Yerin Ha (“Reef Break”), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (“Catastrophe”), Charlie Murphy (“Peaky Blinders”) e Danny Sapani (“Penny Dreadful”).

Con oltre cinque ore di contenuti speciali, le edizioni DVD, Blu-ray, 4K UHD e Steelbook 4K UHD includono*:

Dissecting the Battle of Madrigal – La troupe di Halo ti porta dietro le quinte per analizzare uno dei momenti più importanti dello show, la Battaglia di Madrigal.

– La troupe di Halo ti porta dietro le quinte per analizzare uno dei momenti più importanti dello show, la Battaglia di Madrigal. Becoming Spartans – I nostri più grandi eroi si presentano a vicenda e condividono i loro pensieri sul processo per diventare Spartan. Master Chief, Kai, Riz, Vannak e Soren rievocano i loro ricordi dall’allenamento e dal primo bootcamp fino all’epico risultato che vediamo sullo schermo. Lo showrunner Steven Kane e il regista Otto Bathurst si uniscono al team di Spartan per rivelare le sfide e la gioia dietro la creazione di superumani quasi perfetti che incontrano per la prima volta emozioni imperfettamente umane.

– I nostri più grandi eroi si presentano a vicenda e condividono i loro pensieri sul processo per diventare Spartan. Master Chief, Kai, Riz, Vannak e Soren rievocano i loro ricordi dall’allenamento e dal primo bootcamp fino all’epico risultato che vediamo sullo schermo. Lo showrunner Steven Kane e il regista Otto Bathurst si uniscono al team di Spartan per rivelare le sfide e la gioia dietro la creazione di superumani quasi perfetti che incontrano per la prima volta emozioni imperfettamente umane. Creating the Costumes of Halo – Il costumista Giovanni Lipari condivide alcuni dettagli sulla creazione dei 5 mondi diversi presentati in HALO: STAGIONE 1. Giovanni condivide non solo il processo di creazione dei costumi e degli stili per ciascuno dei pianeti, ma fornisce informazioni sul background e sulla storia dei diversi gruppi e la loro connessione.

– Il costumista Giovanni Lipari condivide alcuni dettagli sulla creazione dei 5 mondi diversi presentati in HALO: STAGIONE 1. Giovanni condivide non solo il processo di creazione dei costumi e degli stili per ciascuno dei pianeti, ma fornisce informazioni sul background e sulla storia dei diversi gruppi e la loro connessione. Weapons and Vehicles of Halo – Il Property Master Andrew Orlando ci guida attraverso le fasi della realizzazione delle armi Covenant e Spartan dal progetto iniziale alla costruzione finale. Sophie Becher, scenografa, si unisce per condividere i dettagli sulle astronavi appena inventate per questo universo unico nel suo genere. Non c’è Halo senza il suono e il Picture Vehicle Coordinator Parádi Sándor Jr., racconta come sono stati concepiti i veicoli dello show.

– Il Property Master Andrew Orlando ci guida attraverso le fasi della realizzazione delle armi Covenant e Spartan dal progetto iniziale alla costruzione finale. Sophie Becher, scenografa, si unisce per condividere i dettagli sulle astronavi appena inventate per questo universo unico nel suo genere. Non c’è Halo senza il suono e il Picture Vehicle Coordinator Parádi Sándor Jr., racconta come sono stati concepiti i veicoli dello show. The World of Halo – Unisciti a noi per una conversazione con il produttore esecutivo Kiki Wolfkill, il regista Otto Bathurst, lo showrunner Steven Kane, Pablo Schreiber e altri membri del cast mentre raccontano come la storia e i personaggi di questo epico gioco di fantascienza sono stati portati sullo schermo.

– Unisciti a noi per una conversazione con il produttore esecutivo Kiki Wolfkill, il regista Otto Bathurst, lo showrunner Steven Kane, Pablo Schreiber e altri membri del cast mentre raccontano come la storia e i personaggi di questo epico gioco di fantascienza sono stati portati sullo schermo. Adapting Halo – I team di produzione di Halo permettono agli spettatori di capire come gli effetti speciali, la direzione artistica e la mirata scenografia sono stati utilizzati per creare l’aspetto e l’atmosfera di questo mondo. Scopri come ogni ambiente sia unico e coinvolgente e costruito su vasta scala.

– I team di produzione di Halo permettono agli spettatori di capire come gli effetti speciali, la direzione artistica e la mirata scenografia sono stati utilizzati per creare l’aspetto e l’atmosfera di questo mondo. Scopri come ogni ambiente sia unico e coinvolgente e costruito su vasta scala. The Culture of The Covenant – Partecipa a un tour esclusivo insieme a talenti straordinari, artisti degli effetti visivi e team di produzione che ci mostrano come hanno dato vita all’ambientazione e agli alieni che compongono i Covenant.

– Partecipa a un tour esclusivo insieme a talenti straordinari, artisti degli effetti visivi e team di produzione che ci mostrano come hanno dato vita all’ambientazione e agli alieni che compongono i Covenant. The Lake of Eternal Life: A Song from Halo’s Score – Uno sguardo dietro le quinte della registrazione in studio della canzone funebre, “The Lake of Eternal Life”, cantata da Jaram Lee.

– Uno sguardo dietro le quinte della registrazione in studio della canzone funebre, “The Lake of Eternal Life”, cantata da Jaram Lee. The Making of Cortana – L’attrice Jen Taylor parla del viaggio emotivo del suo personaggio durante la serie e rivela come i realizzatori hanno dato vita a Cortana sullo schermo.

– L’attrice Jen Taylor parla del viaggio emotivo del suo personaggio durante la serie e rivela come i realizzatori hanno dato vita a Cortana sullo schermo. Halo The Series: Declassified 101 – 109 101 – In questo primo episodio di Halo the Series: Declassified, Sydnee è affiancata dallo stesso Master Chief, Pablo Schreiber, dall’IA altamente avanzata di Master Chief, Cortana e dal wrestler professionista AEW Adam Cole. 102 – La conduttrice Sydnee Goodman porta gli spettatori dietro le quinte dell’episodio 2 (“Libero”) con l’attore Bokeem Woodbine, il regista Otto Bathurst e alcuni fortunati fan che hanno potuto assistere alla premiere sul red carpet della serie Halo. 103 – Ci tuffiamo nell’episodio 3, “Comparsa”. Qui, la conduttrice Sydnee Goodman parla con la star Charlie Murphy (Makee). Inoltre, guarda la costruzione di uno dei set più impressionanti dello show e incontra alcuni dei fan di Halo più appassionati al mondo. 104 – La conduttrice Sydnee Goodman dà il benvenuto a Cortana stessa, Jen Taylor! Discutono del ruolo di lunga data di Jen come I.A. preferita dai fan di Master Chief e di come dare vita al personaggio in TV abbia aggiunto nuove sfide. Inoltre, cimentati in una lezione nella lingua dell’Alleanza del Sangheili dai linguisti che l’hanno creata. In aggiunta, i fan appassionati di Halo spiegano cosa significa per loro Master Chief. Infine, dai uno sguardo speciale dietro le quinte degli incredibili effetti visivi di Halo, incluso il modo in cui i talentuosi artisti hanno dato vita a Cortana. 105 – In questa puntata di Halo the Series: Declassified, la conduttrice Sydnee Goodman parla con Kate Kennedy (Kai-125). Inoltre, guarda i dietro le quinte delle acrobazie e delle armi di Halo the Series e dai uno sguardo alla più grande collezione di Halo al mondo. 106 – La conduttrice Sydnee Goodman è affiancata da Natascha McElhone (Dott. Halsey) per esplorare la natura complicata del lavoro di Halsey con gli Spartan. Inoltre, visitiamo il bootcamp Spartan, parliamo con il compositore Sean Callery e altro ancora. 107 – La conduttrice Sydnee Goodman parla con l’attrice Yerin Ha (Kwan Ha) del viaggio del suo personaggio da ragazza qualunque a combattente per la libertà. Inoltre, goditi la visita dell’attore Wil Wheaton, uno sguardo più da vicino agli iconici veicoli di Halo e a un sacco di Easter egg. 108 – In questa puntata di Halo the Series: Declassified, la conduttrice Sydnee Goodman dà il benvenuto alla star Olive Grey (Dott. Miranda Keyes) per discutere del loro approccio a un personaggio che ha relazioni complicate con tutti quelli che la circondano. Inoltre, vai dietro le quinte con il regista Jonathan Liebesman, guarda un tutorial sui cosplay e altro ancora. 109 – Nella puntata finale di Halo the Series: Declassified, la conduttrice Sydnee Goodman dà il benvenuto al produttore esecutivo Kiki Wolfkill e al produttore esecutivo/showrunner Steven Kane per approfondire tutti i grandi eventi fino ad ora. Inoltre, goditi un ringraziamento da parte del cast e della troupe e una discussione illuminante su come trasportare e riflettere il mondo reale nella fantascienza.



HALO: STAGIONE 1 è prodotto da SHOWTIME in collaborazione con 343 Industries, insieme ad Amblin Television. Il produttore esecutivo di HALO è Steven Kane, insieme a Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television in collaborazione con 343 Industries, il regista Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture, e Kyle Killen e Scott Pennington per Chapter Eleven. Kiki Wolfkill, Frank O’Connor e Bonnie Ross sono i produttori esecutivi di 343 Industries. La serie è distribuita a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group.

Episodi:

Episodio 101: “Contatto”

Episodio 102: “Libero”

Episodio 103: “Comparsa”

Episodio 104: “Ritorno”

Episodio 105: “Resa dei conti”

Episodio 106: “Confronto”

Episodio 107: “Eredità”

Episodio 108: “Lealtà”

Episodio 109: “Trascendenza”

*Titoli italiani TBC