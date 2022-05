Gomorra – Stagione Finale ora in DVD e Bluray

GOMORRA – STAGIONE FINALE è l’atto conclusivo del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film.

Genny Savastano e Ciro Di Marzio sono all’atto conclusivo, giunti alla resa dei conti, ma la loro storia resta per sempre con noi grazie al prodotto home video. I protagonisti della serie, interpretati da Salvatore Esposito e Marco D’Amore, ci accompagnano in questo capitolo conclusivo ricco di azione e colpi di scena. La quinta ed ultima stagione di Gomorra è disponibile in Dvd e Blu-ray a partire dal 19 maggio, con oltre un’ora di contenuti speciali per scoprire i dietro le quinte ed i personaggi – vecchi e nuovi.

La trama di questa quinta stagione fa seguito sia alle vicende della precedente, sia al film de L’Immortale, con protagonista il presunto scomparso Ciro Di Marzio. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a tornare in azione per ristabilire l’ordine. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

I dieci episodi di Gomorra – Stagione finale, girati fra Napoli, Riga e Roma, sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. A completare il team di scrittura, Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. Marco D’Amore, oltre che protagonista nel ruolo di Ciro assieme Salvatore Esposito (Genny Savastano) è anche regista assieme a Claudio Cupellini, ruolo che aveva già svolto in due episodi della quarta stagione della serie e nel film campione d’incassi L’Immortale, ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione.

Gomorra – Stagione Finale approda ora in Dvd e Blu-ray insieme a Universal Pictures Home Entertainment, a partire dal prossimo 19 maggio, per rivivere le vicende di Genny, Ciro e di nuovi e vecchi personaggi in lotta per il potere. La stagione finale del cult Sky Original vede anche diversi nuovi ingressi nel cast: Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale; Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale. Nei panni di ‘O Munaciello entra nel cast anche Carmine Paternoster; e ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano ad interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano, detto ‘O Galantommo, e Nunzia, sua devota moglie.

Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo edito da Mondadori, la serie TV Gomorra, produzione originale Sky, giunge a conclusione dopo un lungo percorso di 5 stagioni, in cui si è rivelata vero e proprio fenomeno di portata globale, in grado di rivoluzionare l’intero mercato audiovisivo e non solo con un incredibile effetto trascinante.

Accreditandosi come la serie Tv più venduta nel mercato Homevideo, il successo di Gomorra non si limita al solo pubblico, ma si estende a pieno titolo anche alla critica, per cui lo stesso New York Times la definisce “tra le migliori serie Tv al mondo”.

CONTENUTI SPECIALI:

I Personaggi: Genny Ciro Azzurra Enzo Nuovi volti

I ricordi sulle Stagioni 1-4

Speciale

Salvatore Esposito vs Marco D’Amore

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Drammatico

Dischi: 4

Durata : 8 ore ca.

Video: 1080i/p High-Definition Anamorphic Widescreen 1.85:1

Audio: Italiano DTS Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Italiano

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Drammatico

Dischi: 4

Durata : 8 ore ca.

Video: Formato panoramico anamorfico 1.85:1

Audio: Italiano Dolby Digital 5.1