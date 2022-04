Gli Intoccabili per la prima volta in 4K Ultra HD

Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro sono i protagonisti dell’imperdibile Crime-Drama, in arrivo in 4K Ultra HD il 9 giugno 2022

GLI INTOCCABILI, l’acclamato capolavoro diretto da Brian De Palma che ha ricevuto quattro nomination* agli Academy Awards, debutta in 4K Ultra HD il 9 giugno 2022 grazie a Paramount Home Entertainment e Koch Media in due imperdibili edizioni: una Collector’s Edition in versione SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray disponibile solo su Amazon.it, oltre a un’edizione Standard 4K Ultra HD + Blu-Ray in arrivo presso tutti i migliori retailer.

Realizzato da un regista visionario e con le straordinarie performance di un cast d’eccezione, GLI INTOCCABILI è arrivato nelle sale cinematografiche nel 1987 e celebra quest’anno il suo 35° anniversario. Robert De Niro nei panni del boss mafioso Al Capone e Kevin Costner nei panni del difensore della legge Eliot Ness sono indimenticabili nella loro epica, crudele e straordinaria incarnazione del bene contro il male nelle strade della Chicago dell’era del Proibizionismo.

Sean Connery ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione dell’ufficiale veterano Jimmy Malone nel film tra i campioni d’incassi del 1987. Scritto da David Mamet, GLI INTOCCABILI vanta anche la colonna sonora del leggendario Ennio Morricone, vincitrice del Grammy Award e un eccellente cast di supporto che include Patricia Clarkson, Andy Garcia e Charles Martin Smith.

La Collector’s Edition de GLI INTOCCABILI in arrivo in una pregiata SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray per il 35° anniversario, includerà: un poster, 6 artcard con foto di scena e le riproduzioni dei biglietti da visita di Eliot Ness e del sindaco William Hale Thompson.

I dischi UHD e Blu-ray di entrambe le edizioni, Collector’s e Standard, includono oltre un’ora di contenuti speciali in alta definizione:

Il copione, il cast

Storie di produzione

Reinventare il genere

Il classico

Featurette originale: “The Men”

Trailer cinematografico

*1988, Vincitore: Migliore Attore Non Protagonista (Sean Connery); Nomination: Miglior direzione artistica – Scenografia, Miglior costumi, Miglior Musica, Colonna Sonora Originale

“ACADEMY AWARD®” and “OSCAR®” are the registered trademarks and service marks of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.