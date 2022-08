Giorni d’Estate – Recensione Film con Gemma Arterton

Giorni d’estate: la scrittrice e regista esordiente Jessica Swale costruisce una pellicola elegante di caduta e rinascita di figure femminili di grande contemporaneità.

Alice (Gemma Arterton) è una studiosa del folclore, indipendente solitaria e con un brutto carattere, che vive in solitudine in una casa in cima alla scogliera nel Kent durante la seconda guerra mondiale.

Come tante donne indipendenti, dedite fortemente alla crescita del suo intelletto, Alice è definita dai suoi compaesani nel migliore dei casi una strega da cui stare alla larga, se non addirittura una spia nazista o una pazza lunatica.

Il realtà il suo lavoro di ricerca cerca proprio di confutare le antiche leggende che alludono ad eventi sovrannaturali, in particolare alla esistenza di una fantomatica summerland, una sorta di paradiso pre-cristiano avvistato dai marinai durante le loro escursioni.

Consumata dal ricordo di una amore infelice Alice concentra le sue energie totalmente sul suo lavoro finché nella sua vita irrompe il piccolo Frank (Lucas Bond), uno sfollato dei bombardamenti di Londra, che viene affidato forzosamente alle sue cure.

La presenza di Frank nella solitaria vita di Alice non solo risveglierà emozioni profonde che pensava fossero sopite per sempre e la costringerà a confrontarsi con i suoi traumi ma soprattutto inaspettatamente porterà nella sua vita una dimensione magica di cui non si sarebbe mai aspettata l’esistenza.

Cosa funziona in Giorni d’Estate

Elegante pellicola in costume, Giorni D’estate riporta lo spettatore in quelle atmosfere di guerra portatrici di tante storie di amare separazioni e inaspettate riconciliazioni, purtroppo tornate familiari vista la contemporaneità. Ma la pellicola è anche un invito ad accogliere la dimensione magica della esistenza che costantemente sembra tramare per far uscire ciascuno di noi dalla nostra comfort zone ed affrontare ciò che ci può portare ad una crescita interiore.

Perché non guardare Giorni d’estate

Seppur ben costruito, avvincente e magistralmente interpretato la pellicola potrebbe risultare come qualcosa di già visto agli spettatori fortemente consumatori di drammi di guerra.

Giorni D’estate è in uscita nelle sale italiane grazie a Movies Inspired dal 25 Agosto 2022.

Regia: Jessica Swale Con: Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Siân Phillips, Tom Courtenay, Amanda Root, Dixie Egerickx, Amanda Lawrence, David Horovitch, Jessica Gunning, Lucas Bond, Martina Laird, Rakhee Thakrar Anno: 2020 Durata: 102 min. Paese: Gran Bretagna Distribuzione: Movies Inspired