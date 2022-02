Ghostbusters Legacy – Recensione del 4K Bluray del Film

Ghostbusters Legacy: Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, in collaborazione con Alice nella Città, e il buon riscontro di critica e pubblico arriva finalmente in Home Video il nuovo capitolo degli Acchiappafantasmi.

Dopo l’ingiunzione di sfratto, Trevor, Phoebe e la loro mamma si trasferiscono in una remota e macabra fattoria nella cittadina di Summerville, ereditata a seguito della morte del nonno.

A Summerville iniziano però a verificarsi strani fenomeni, come terremoti di natura ambigua, mentre la vecchia magione comincia pian piano a sprigionare strani e curiosi segreti. Sarà l’inizio di una rocambolesca avventura per i piccoli e non solo!

A confronto del remake del 2016 di Paul Feig, questo sembra un film diretto da Denis Villeneuve e scritto da Christopher Nolan!

Eppure continuo a pensare all’effetto deleterio provocato da “Stranger Things” sul revisionismo degli anni ’80: un’omologazione senza spessore di forme e contenuti, come in questo caso.

L’incipit è bello e in generale si nota come Reitman (figlio dell’Ivan autore dei due cult originali) ci metta un cuore, un’anima e una dedizione personali (ammetto come il “cameo” finale di Harold Ramis sia toccante).

C’è insomma un qual certo trasporto (al quale avrebbero però giovato 20 minuti di meno), ma è una strizzatina d’occhio continua, un susseguirsi di repliche dei topoi originali senza – mi si perdoni il gioco di parole – alcuna originalità.

Con sguardo distaccato (non sono mai stato uno sfegatato ammiratore dei vecchi capitoli), riconosco come tutto, in Ghostbusters Legacy, sia sostanzialmente impeccabile (ritmo, effetti visivi), come tutto a suo modo funzioni, ma è puro fan service.

Ghostbusters Legacy – Il 4K Bluray a cura di Davide Belardo

Distribuita da Eagle Pictures, su licenza e produzione Sony Pictures, l’edizione Combo (4K UltraHD+Bluray) di Ghostbusters Legacy, mette in luce un versante tecnico impeccabile e una nutrita dotazione di extra.

Il quadro video del film è letteralmente perfetto. La trasposizione domestica sia in 4K (assolutamente da riferimento) che semplice versione Bluray, mostra immagini con dettaglio e definizione taglienti oltre ad una gestione della luminosità, del croma e della compressione prive di sbavature.

Ovviamente il tutto viene amplificato in meglio nella versione in Ultra Definizione che tra risoluzione e filtri Dolby Vision HDR è letteralmente da spacca-mascella.

Sul piano sonoro troviamo una traccia in 5.1 DTS HD MA per il buon doppiaggio italiano (anche sul disco Bluray). Una codifica potente e ben codificata che, anche se meno performante del superlativo Atmos della lingua inglese, farà contenti tutti gli appassionati.

Convincente il reparto dei contenuti speciali con circa 45 minuti di approfondimento.