Gaspar Noe Film Collection in DVD e Bluray

Koch Media è felice di annunciare che la Gaspar Noe Film Collection, l’incredibile raccolta di film cult del controverso e provocatorio regista Gaspar Noe, sarà disponibile il 21 aprile 2022 solo su Fan Factory, il sito di e-commerce di proprietà di Koch Media realizzato da appassionati del settore per i più grandi fan collezionisti di cinema.

Il cofanetto in limited edition (le cui grafiche sono state supervisionate ed approvate dal regista stesso) è disponibile in versione Blu Ray o DVD a 4 dischi, che contengono non solo i film, ma anche preziosi contenuti speciali tra cui scene inedite e tantissimi extra esclusivi.

La Gaspar Noe Film Collection include i seguenti film:

• IRRÉVERSIBLE: pellicola scandalo del Festival di Cannes 2002 interpretata da Monica Bellucci e Vincent Cassel. Una giovane donna viene stuprata e ripresa con macabra dovizia di particolari per nove interminabili minuti in un tunnel sotterraneo. Il fidanzato insieme ad un caro amico (ex di lei) decidono di indagare sul colpevole e di farsi giustizia da soli.

• IRRÉVERSIBLE – INVERSION INTÉGRALE (2019): versione di IRRÉVERSIBLE montata “in ordine cronologico degli eventi”, disponibile in lingua originale con sottotitoli italiani

• ENTER THE VOID: dopo lo scandalo annunciato di Irréversible, Gaspar Noe colpisce ancora con un nuovo dissacrante film nel 2009, che vede protagonisti il ventenne Oscar e la sorella minore Linda che si stabiliscono a Tokyo. Oscar vende droga per vivere, mentre la diciottenne Linda lavora come spogliarellista in un nightclub. Una notte Oscar si reca in un locale per concludere un affare, ma gli agenti di polizia lo stanno aspettando per arrestarlo e nella colluttazione che ne segue parte accidentalmente un colpo. Oscar muore, ma questo è solo l’inizio del suo viaggio interiore tra passato, presente e futuro.

• LOVE (2015): in doppia versione 2D e 3D (quest’ultima versione disponibile solo nel formato Blu-Ray). Definita dallo stesso regista una storia di “sessualità sentimentale”, segue le vicende di Murphy, il quale ha sposato una donna, Omi, con un matrimonio riparatore, poiché lei è rimasta incinta della loro figlia durante un rapporto occasionale non protetto, che è stato la causa della drammatica rottura fra Murphy e il suo grande amore, Electra. La mattina del primo dell’anno la madre di Electra informa Murphy di non avere più notizie della figlia, ed essere preoccupata perché la ragazza soffre di tendenze suicide. Nell’arco di 24 ore Murphy ripercorrerà con la memoria le tappe della sua folle passione per la sua ex anima gemella, cercandone il perdono.

Contenuti Extra

IRRÉVERSIBLE:

• Commento audio del regista Gaspar Noe

• The Irreversible Odyssey

• Chabrier: SFX

• Scena eliminata

• Music Video “STRESS”

• Music Video “OUTRAGE”

• Intoxication – 2002

• Trailer uncut 18

• Trailer Censored 15

• Teasers

• Image Gallery

ENTER THE VOID:

• Scene tagliate

• DMT

• Preview

• VFX

• Vortex

LOVE:

• Scene Eliminate

• Vice Talk Films- Gaspar Noe parla di “Love”

Puoi prenotare la Gaspar Noe Film Collection qui