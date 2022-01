I 5 film più attesi del 2022 senza Marvel, da Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio a The Batman con Robert Pattinson

Ebbene, siamo approdati al nuovo anno che c’auguriamo vivamente sia foriero di gioie non soltanto cinematografiche.

Premesso ciò, essendo il nostro sito incentrato sulla settima arte, in tale sede, ovviamente, c’esimeremo dal lanciarci in inappropriate indagini riguardanti l’attuale, ancora triste e purtroppo vigente stato di pandemia mondiale, concentrandoci esclusivamente, per l’appunto, sul Cinema. Per meglio dire, su ciò che c’aspetta e si prospetta in merito, prossimamente.

In tale nostro articolo, brevemente ma in forma chiara ed esaustiva, velocemente v’offriremo, di rapida occhiata e analisi accorta e precisa, quelle che, stando alle premesse e al cosiddetto hype, si palesano, ai nostri occhi e in base alle nostre personalissime aspettative, le cinque pellicole di maggior appeal e maggiore, considerevole interesse, autoriale e non. Inutile dire che di grandi pellicole ne vedremo a non finire ma, per mere esigenze logistiche e ovvie tempistiche, abbiamo concordato e deciso di selezionarne solamente un numero limitato, dopo nostre profonde, scrupolose osservazioni oculate ed esse stesse selettive.

In tale appena iniziata annata, senz’ombra di dubbio, l’opus più attesa, da noi peraltro già ampiamente e dettagliatamente anticipatavi, pare Killers of the Flower Moon, firmata da Martin Scorsese (The Irishman). Film dalle fortissime ambizioni, scritto dal premio Oscar Eric Roth (Forrest Gump) che, sotto la direzione del succitato maestro Scorsese, vede per la prima volta assieme, in un suo film, se escludiamo il cortometraggio The Audition in cui fu presente anche Brad Pitt, la magica accoppiata formata da Leonardo DiCaprio & Robert De Niro.

Per una storia western di matrice epica, mescolata a una vera, sebbene naturalmente in questo caso romanzata, vicenda macabra risuonante di pura detection torbidamente fascinosa e, siamo pronti a scommetterci, ricolma di adrenalinica suspense potente e avvincente.

In questo 2022, finalmente uscirà sui nostri schermi The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, e siamo veramente curiosi di visionare tale “reboot” sull’uomo pipistrello dopo l’acclamata trilogia di Christopher Nolan.

Pochi giorni fa, ne è stato internazionalmente diramato il nuovissimo trailer che, pertinentemente, qui vi mostriamo.

Sarà anche la volta di Spencer, biopic di Pablo Larraín con una meravigliosa Kristen Stewart, in odore di Oscar, nei panni di Lady D. Film che ha incantato la Critica d’oltreoceano, la cui uscita nelle nostre sale è prevista fra meno di due settimane.

Dopo la buona accoglienza di Assassinio sull’Orient Express, Kenneth Branagh si cimenterà col seguito del capolavoro letterario di Agatha Christie, rivestendo ancora una volta i panni del celeberrimo investigatore privato più famoso della storia, ovvero l’infallibile Hercule Poirot.

Per un’attesissima trasposizione, per la regia dello stesso Branagh, così come avvenuto già per il film precedente poc’anzi nominatovi, di Assassinio sul Nilo che annovera, nel suo cast, in prima fila la bellissima Gal Gadot.

Ed ecco dunque che ritorna Gabriele Salvatores con Il ritorno di Casanova… perdonate il voluto gioco di parole ricercato.

Film con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio.

Perciò, buon anno di Cinema a tutti!