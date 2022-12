Evercade EXP – Disponibile la nuova console portatile di Blaze

Evercade EXP: La nuova console da gaming portatile di Blaze Entertainment è disponibile da presso retailer selezionati, con 24 incredibili giochi e supporto completo alle 30+ cartucce Evercade per la Library, già esistenti.

Blaze Entertainment è lieta di annunciare che la nuova console portatile Evercade EXP è ora disponibile.

La nuova console portatile retro gaming di Blaze apporta migliorie nell’ecosistema di Evercade, riportando la classica esperienza di gioco dei prodotti fisici, manuali a colori e collezionabili per il pubblico moderno, senza rinunciare alla qualità dell’hardware originale, del software e portando un’esperienza di gioco immediata.

Evercade EXP presenta molte migliorie rispetto alla versione precedente, incluso l’upgrade dell’hardware e una nuova estetica. Dotata di uno schermo ad alta risoluzione IPS, le prospettive di gioco sono notevolmente implementate e la risoluzione raddoppiata. Il Wi-Fi integrato rende l’aggiornamento della console più semplice che mai. Le specifiche interne migliorate con più RAM, più memoria e un chip più veloce portano la versione portatile all’altezza delle specifiche della variante console da collegare alla TV, Evercade VS.

Ma soprattutto la console dispone di nuove modalità e tecniche di gioco. La modalità TATE consente ai giocatori di giocare agli sparatutto con orientamento verticale, così come sono stati pensati in origine. Con il semplice tocco di un pulsante, il gioco selezionato ruoterà sul display di 90°, proponendo un orientamento verticale, e i nuovi pulsanti TATE sulla sinistra del dispositivo controlleranno il gioco. Tieni la console su un lato e goditi fantastici giochi come 1942, 1943, Mercedes e molti altri nel modo più autentico possibile. 20 giochi sono perfetti da giocare in modalità TATE grazie ad Evercade!

Ogni Evercade EXP contiene la collection di cartucce IREM Arcade 1 per dare inizio alla tua libreria personale di cartucce Evercade. Con 6 fantastici giochi arcade originali tra cui R-Type, In The Hunt e Moon Patrol, puoi entrare subito nella classica modalità arcade. Questi giochi sono disponibili all’interno di una box numerata che include la cartuccia del gioco e un manuale a colori.

In aggiunta a tutto questo, ogni Evercade EXP include contenuti bonus integrati nel dispositivo. 18 giochi Capcom sono già inclusi all’interno del dispositivo senza necessità di installarli, di riscattare i loro codici o attraverso una cartuccia! 14 grandi giochi arcade e 4 classici per console domestiche ora possono accompagnarti ovunque tu sia! È incluso anche un manuale a colori per le collezioni Capcom.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei giochi inclusi con Evercade EXP:

IREM Arcade 1 Cartridge Collection

R-Type

Moon Patrol

10-Yard Fight

Lightning Swords

Battle Chopper

In The Hunt

Capcom Collection (Built-In)

1942 (Arcade version) – BEST IN TATE MODE

1943 (Arcade version) – BEST IN TATE MODE

1944 : The Loop Master (Arcade version)

Bionic Commando™(Arcade version)

Captain Commando™ (Arcade version)

Commando™ (Arcade version) – BEST IN TATE MODE

Final Fight™ (Arcade version)

Forgotten Worlds™ (Arcade version)

Ghouls ‘n Ghosts™ (Arcade version)

Legendary Wings™ (Arcade version) – BEST IN TATE MODE

MERCS (Arcade version) – BEST IN TATE MODE

Street Fighter II’: Hyper Fighting (Arcade version)

Strider (Arcade version)

Vulgus™ (Arcade version) – BEST IN TATE MODE

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

Evercade EXP è compatibile con le 36 precedenti cartucce Evercade, più circa 400 nuovi giochi.

Evercade EXP è disponibile dal 15 dicembre presso retailer selezionati.