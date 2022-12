Ennio e Secret Love – Ora disponibili in 4K e DVD

Plaion Pictures e Lucky Red sono lieti di annunciare che dal 15 dicembre, le produzioni Ennio e Secret Love sono disponibili rispettivamente in 4K UHD + Blu-ray e in DVD.

Vincitore di tre David di Donatello e del Nastro d’Argento 2022, ENNIO, il pluripremiato documentario dedicato al Maestro, torna in una speciale edizione 4K UHD + Blu-ray con booklet da collezione.

Diretto da Giuseppe Tornatore, il documentario rende omaggio a Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le opere del leggendario compositore attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi – tra questi Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Dario Argento, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen –, musiche e immagini d’archivio.

Ennio è anche un’indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce poco, ma anche l’origine realistica di certe intuizioni musicali, come accade per l’urlo del coyote che gli suggerisce il tema de Il buono, il brutto e il cattivo.

Un’attitudine all’invenzione che trova conferma nel suo costante amore per la musica assoluta, e la sua vocazione per una persistente sperimentazione.

Il nuovo cofanetto di ENNIO contiene:

Disco 1: Blu ray con nuovo master 4K UHD e nuovo mix Atmos realizzato con la supervisione del regista Giuseppe Tornatore e dell’ingegnere del suono Fabio Venturi.

Disco 2: Blu ray con Film in 2K e contenuti extra.

Contenuti speciali

Intervista a Giuseppe Tornatore

Backstage

Ennio: la democrazia dei suoni

Trailer

Dall’adattamento del romanzo Un giorno di festa di Graham Swift prende vita Secret Love, film presentato al Festival di Cannes, al TIFF Festival Internazionale del Film di Toronto, al BFI London Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, con un cast stellare che vede tra i protagonisti il Premio Oscar Colin Firth, Olivia Colman, Emma D’Arcy (House of the Dragon), Josh O’Connor (The Crown).

In una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild si ritrova da sola a festeggiare la Festa della Mamma. I suoi datori di lavoro, i coniugi Niven, non sono in casa e lei ha la rara possibilità di trascorrere il tempo con il suo amante segreto Paul, il figlio dei vicini. Jane è da tempo innamorata di Paul, nonostante lui sia fidanzato con un’altra donna, amica d’infanzia e figlia degli amici dei suoi genitori. Una serie di eventi imprevedibili per i due amanti cambierà però per sempre il corso della vita di Jane.

Scheda

Genere: Drammatico

Cast: Olivia Colman, Colin Firth, Odessa Young, Josh O’Connor

Regia: Eva Husson

Anno: 2022

Contenuti speciali