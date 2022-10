Elvis – Recensione del 4K Blu-Ray del film

Elvis: il biopic di Luhrmann, uno dei migliori film dell’anno, è finalmente disponibile in DVD, Blu-Ray e 4K con Warner Bros. Entertainment Italia.

Il film racconta la vita di Elvis Presley (Austin Butler), dalle modeste origini al successo. In particolare si sofferma sul suo rapporto con il turpe manager Tom Parker (Tom Hanks).

Un rutilante, esaltatissimo, vitale e sfavillante biophic in puro stile Baz Luhrmann, che ancora una volta regala cinema pop a misura di mito (un mito del quale rispetta pedissequamente le origini; si veda la bellissima sequenza di Little Richard al pianoforte), 2:40h estatiche e travolgenti.

Elvis è un fuoco di fila eccessivo e ridondante, un cuore che batte all’impazzata, un tour de force di energia contagiosa, con un finale da lacrime.

Il linguaggio del regista di “Moulin Rouge!” si sposa alla perfezione con l’indole del Re, della sua vita al limite, della dismisura che ha caratterizzato la sua grandezza.

Ancor più centrale è però il ruolo del vero protagonista, Tom Parker, colui che ha scoperto Elvis e l’ha lanciato per poi sfruttarlo, spremerlo, consumarlo, e alla fine, suo malgrado, idolatrarlo. Un filtro malvagio per raccontare la vita della star, come fu per “Amadeus” (1984) e non solo.

Sicuramente, uno dei migliori film dell’anno.

ELVIS – Il 4K Blu-Ray a cura di Davide Belardo

Prodotta e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia l’edizione Combo (4K+Blu-Ray) di Elvis, disponibile anche in versione Steelbook, mostra un comparto tecnico di assoluto livello e interessanti contenuti di approfondimento.

Visivamente parlando Elvis è uno spettacolo e la versione 4K conferma quando di buono visto in sala ed è completamente fedele al girato originale. Ovviamente anche il disco Blu-Ray, presente nella confezione, è di ottimo livello ma per apprezzare al meglio il look visivo del film questo è il disco giusto, grazie anche all’utilizzo di HDR e Dolby Vision. Risoluzione, definizione, dettaglio, colori e gestione dell’illuminazione è tutto brillante, come il film del resto.

Anche per il reparto audio Warner Bros. ci regala il meglio grazie all’inserimento di una traccia Dolby Atmos per il doppiaggio italiano per il 4K e un ottimo 5.1 DTS HD per il disco Blu-ray. Entrambi i formati suonano potenti e precisi e non hanno nulla da invidiare alla codifica Inglese in Dolby Atmos.

Circa 50 minuti di contenuti speciali per il versante extra. Dispiace per l’assenza del documentario su Elvis, presentato recentemente su Discovery un canale televisivo di produzione del gruppo Warner Bros..