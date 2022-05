Eagle Pictures e Yamato Video insieme alla conquista degli Anime

Yamato Video conclude un nuovo accordo per la distribuzione di Anime in Home Video con Eagle Pictures

Eagle Pictures, primaria società di distribuzione e produzione cinematografica in Italia, ha firmato un nuovo accordo per la distribuzione di DVD e Blu-ray Disc con Yamato Video, azienda leader in Italia nella gestione dei diritti di animazione giapponese. I primi titoli inediti (film, serie TV e direct-to-video) saranno disponibili sul mercato a partire da giugno 2022.

Tra i titoli del catalogo Yamato di prossima uscita, che interesseranno varie generazioni di pubblico, ci saranno ”Fire Force”, ”Cardcaptor Sakura”, ”Naruto”, ”Lupin III”, ”DanMachi”, ”Haikyu!! L’asso del volley”, ”Rocky Joe”, ”Ken il guerriero”, ”Assassination Classroom”, ”Berserk”, ”City Hunter” e ”Getter Robo”.

Yamato Video ed Eagle Pictures lavoreranno per raggiungere lo stesso obiettivo: diffondere sempre di più l’animazione giapponese in Italia e affascinare tutte le generazioni di pubblico, portando per la prima volta in home-video tantissimi inediti e molti classici in nuove edizioni rimasterizzate in HD.