Dune (2021) – Recensione del 4K Bluray del film di Denis Villeneuve

Dune: Il nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert, diretto da Denis Villeneuve, è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook dal 9 dicembre per la distribuzione di Warner Bros. Entertainment Italia.

Paul Atreides (Timothée Chalamet), giovane brillante e talentuoso figlio del Duca Leto (Oscar Isaac) nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, viene inviato con tutta la sua famiglia dall’Imperatore a regnare sul pianeta Arrakis, una terra arida e pericolosa nella quale però viene custodito il melange, una preziosa spezia in grado di donare potere e prosperità.

Governare Arrakis purtroppo non è un compito facile…

Abbiamo già parlato del bellissimo Dune di Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) al tempo della sua uscita in sala, qui la nostra recensione, e recentemente abbiamo avuto anche la possibilità di analizzare la versione realizzata al tempo da David Lynch. Oggi torniamo nelle lande desertiche e desolate di Arrakis per scoprire isieme a voi il disco in 4K di questo nuovo adattamento modernizzato, e per noi più fedele, del ciclo di romanzi di Frank Herbert.

Prodotta e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia, la versione in Ultra HD di Dune è disponibile in versione Combo (4K + Bluray) in edizione slipcase con amaray e anche in 3 diverse Steelbook da collezione.

Visivamente siamo al cospetto di una trasposizione domestica fedele alle intenzioni del regista, girato in 35 mm e riversato in digitale, il quadro video di Dune alterna dettaglio morbido (soprattutto nelle scene più scure) ad una definizione splendente e priva di imperfezioni.

Le immagini sono ricche di grana finissima, brillantezza e pulizia generale senza nessun tipo di impurità, grazie anche all’utilizzo certosino della compressione.

La versione 4K è assolutamente quella da preferire, anche se il Bluray si difende alla grande (con qualche lieve artefatto), e che risulta sfavillante anche tramite l’utilizzo di HDR e per chi possiede pannelli compatibili ancora di più da quello del Dolby Vision.

Anche sul versante audio troviamo splendide notizie con l’inserimento di una codifica in Dolby Atmos per il buon doppiaggio italiano al pari della lingua originale (in 5.1 DTS HD MA su Bluray). Due codifiche poderose, chiare, potenti e capaci di mostrare i muscoli e ampiezza del suono in ogni circostanza dai dialoghi al sibilo del vento.

Circa 70 minuti per il reparto dei contenuti speciali inclusi tutti sul disco Bluray.