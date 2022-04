Drive My Car e tutte le uscite in DVD e Bluray di Mustang

Mustang Entertainment tutte le uscite in DVD e Bluray in arrivo per il mese di Aprile.

Novità:

DAL 12 APRILE

ILLUSIONI PERDUTE di Xavier Giannoli, la trasposizione cinematografica del romanzo di Balzac (in Dvd e Blu Ray ed. Mustang/I Wonder) presentata al 78° Festival di Venezia 2021 epremiata con 7 César 2022 tra cui Miglior Film, Miglior Promessa Maschile, Miglior attore non protagonista.

LOVELY BOY il film di Francesco Lettieri con Andrea Carpenzano (Il campione, La terra dell’abbastanza) che racconta l’ascesa e la caduta di una star della musica trap (in Dvd ed. CG/Vision). 78° Festival di Venezia, Giornate degli Autori.

SULL’ISOLA DI BERGMAN di Mia Hansen-Løve (in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital), una commedia sentimentale che è anche un omaggio al grande cinema. Con il candidato al premio Oscar® Tim Roth (Le iene), Vicky Krieps (Il filo nascosto) e Mia Wasikowska (Alice in Wonderland). 74° Cannes Film Festival 2021 – 39° Torino Film Festival.

KILLING – ZAN l’action thriller che ha segnato il ritorno del maestro Tsukamoto, regista cult del cinema giapponese, autore del cult “Tetsuo” (in Dvd ed. CG/Raro Video). 75° Festival di Venezia, Selezione Ufficiale.

DAL 27 APRILE

DRIVE MY CAR, il capolavoro di Ryûsuke Hamaguchi, tratto dall’omonimo racconto del maestro Murakami Haruki, opera premiata agli Oscar® 2022 come Miglior Film Internazionale, vincitrice del Golden Globe, del premio alla sceneggiatura al Festival di Cannes 2021 e candidato ai prossimi David di Donatello (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Tucker e on Demand su CG Digital).

AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – MISSIONE CAIRO: il primo capitolo della saga comica e di spionaggio che vede riuniti il regista Michel Hazanavicius e la coppia Jean Dujardin e Berenice Bejo, lo strepitoso cast di The Artist, film che trionfò agli Oscar ® (in Dvd ed Mustang/I Wonder).

ONE SECOND, il nuovo film diretto dal regista candidato Oscar® di Lanterne rosse, Hero, La foresta dei pugnali volanti, Zhang Yimou. Toronto International Film Festival 2021: Official Selection, Festa del Cinema di Roma, Selezione Ufficiale 2021.

Riscoperte e Nuove Edizioni:

DAL 12 APRILE

L’INFANZIA DI IVAN, il capolavoro del maestro di Andrej Tarkovskij, Leone d’oro a Venezia, arriva per la prima volta in alta definizione Blu Ray (ed. General Video).

LA RAGAZZA CON LA PISTOLA il film cult candidato agli Oscar® con l’indimenticabile Monica Vitti diretta da Mario Monicelli; l’opera valse alla Vitti il Nastro d’argento e il David di Donatello (in Dvd ed. Mustang/Medusa).

Da nuovo Master HD IL MURO DI GOMMA di Marco Risi, accompagnato negli extra da un’intervista ad Andrea Purgatori a cura di Marco Spagnoli (in Dvd ed. Mustang/RTI).

CG e Tucker propongono in Dvd e Blu Ray il cult del cinema horror orientale TWO SISTERS di Kim Jee-woon.

DAL 27 APRILE

Disponibile in BLU RAY e nuovamente in vendita anche in edizione speciale con 2 DVD LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO il film di Giuseppe Tornatore, tratto dal monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco (ed. Mustang/Medusa).

Il cult della commedia 7 CHILI IN 7 GIORNI con Renato pozzetto e Carlo Verdone sarà disponibile in edizione a 2 DVD con Film restaurato + Film versione televisiva + Trailer dell’epoca restaurato e in edizione BLU RAY con Film restaurato + Film versione televisiva + Trailer dell’epoca restaurato (ed. Mustang/RTI).

100 Pasolini

Il 2022 è l’anno in cui in tutta Italia si celebrarono con grandi mostre, eventi e retrospettive i 100 anni dalla nascita di uno tra più grandi intellettuali, scrittori e registi, Pier Paolo Pasolini.

Grazie a Mustang tornano disponibili dal 12 aprile in Dvd ACCATTONE (ed. Mustang/Medusa), esordio alla regia di Pasolini, IL VANGELO SECONDO MATTEO (ed. Mustang/Medusa), premio speciale della Giuria al Festiva di Venezia; sempre dal 12 aprile, CG pubblica per la prima volta in un cofanetto da 3 Dvd LA TRILOGIA DELLA VITA che raccoglie Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte.

Dal 27 aprile sarà invece nuovamente disponibile grazie a Mustang COMIZI D’AMORE (ed. Mustang/Medusa), un’indagine sugli usi e costumi sessuali con interviste a grandi personalità e a gente comune.

SEGUE SOTTO LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

USCITE 12 APRILE:

novita' Mustang/I Wonder Illusioni perdute Xavier Giannoli in Dvd e Blu Ray
novita' CG/Vision Lovely Boy Francesco Lettieri in Dvd
novita' CG/Teodora Sull'isola di Bergman Mia Hansen-Løve in Dvd e On Demand su CG Digital
novita' CG/Wanted Jazz Noir – Indagine sulla misteriosa morte

del leggendario Chet Rolf van Eijk in Dvd
novita' CG/Raro Video Killing – Zan Shinya Tsukamoto in Dvd
riscoperte CG/Tucker Two Sisters Kim Jee-woon in Dvd, Blu Ray e On Demand su CG Digital
riscoperte General Video L'infanzia di Ivan Andrej Tarkovskij per la prima volta in Blu Ray
riscoperte Mustang/Medusa La ragazza con la pistola Mario Monicelli in Dvd
riscoperte Mustang/RTI Il muro di gomma Marco Risi in Dvd da Master HD
riscoperte CG Magia Nuda A.Castiglioni, A.Castiglioni, G. Guerrasio in Dvd
riscoperte CG Un dollaro per 7 vigliacchi Ash Dan (Giorgio Gentili) in Dvd
riscoperte CG/Amaeuropa Che notte, ragazzi! Giorgio Capitani in Dvd
100° Pasolini Mustang/Medusa Accattone Pier Paolo Pasolini in Dvd
100° Pasolini Mustang/Medusa Il Vangelo secondo Matteo Pier Paolo Pasolini in Dvd
100° Pasolini CG LA TRILOGIA DELLA VITA Pier Paolo Pasolini Box da 3 Dvd

USCITE 27 APRILE: