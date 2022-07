Downton Abbey II – Una nuova era – Recensione Blu-Ray Disc

Downton Abbey II: Una nuova era: E’ tempo di tornare a Downton insieme, disponibile dal 14 luglio in Dvd e Blu-Ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment.

Dopo aver ospitato Sua Maestà il Re, la tenuta di Downton Abbey riceve ben due nuove notizie particolari.

Dalla Francia arriva una lettera che annuncia che Lady Violet (Maggie Smith) ha ereditato una villa in Costa Azzurra, mentre una società di produzione cinematografica offre una somma importante alla famiglia per girare un film all’interno dell’edificio, il quale in alcuni punti ha bisogno di varie ristrutturazioni.

Gran parte della famiglia avrebbe volentieri evitato queste scocciature, ma per un motivo o per un altro, deve andare avanti, così magari Downton Abbey entrerà davvero in una nuova era.

Robert (Hugh Bonneville), Cora (Elizabeth McGovern), Edith (Laura Carmichael), Herbert (Harry Hadden-Paton), Tom (Allen Leech), Lucy (Tuppence Middleton) e Carson (Jim Carter) vanno dunque in Francia, alla scoperta dei dettagli di questa misteriosa eredità.

Il resto della famiglia e della servitù si occuperà invece della troupe cinematografica: molti di loro sono affascinati solo dall’idea della pellicola, mentre altri non vedono l’ora che questi estranei levino le tende al più presto.



Una storia in due atti, che appassiona dal primo all’ultimo minuto. La vicenda in Francia è decisamente più classica, in linea con la storia che la serie ci ha raccontato nel corso di sei stagioni.

Perfetta dunque per i fan del telefilm, un po’ meno per gli spettatori occasionali, che magari hanno avuto modo di conoscere Downton Abbey solo con questi due lungometraggi.

E se il primo film, del 2019, era decisamente più adatto a loro (del resto si focalizzava su un solo evento, e per di più molto interessante per tutti gli appassionati di storia della monarchia britannica) questo è dunque un po’ più difficile da seguire per chi non conosce bene tutte le relazioni familiari e sentimentali dei personaggi, ma con un po’ di pazienza alla fine anche per i neofiti tutti i nodi vengono al pettine.

Molto più interessante la parte sul cinematografo, perché non solo è un omaggio al grande cinema classico, ma ci ricorda l’assoluta importanza dell’invenzione del doppiaggio, una tecnica e un’arte che ha salvato la carriera, o perlomeno la loro presenza sullo schermo, di molti attori e attrici decisamente incapaci di recitare con la voce.

E a proposito di doppiaggio, “Downton Abbey II – Una nuova era” è assolutamente da vedere in lingua italiana, anche solo per la conferma di Paola Mannoni, storica doppiatrice di Maggie Smith (presente dunque anche nella saga di Harry Potter).

Ma naturalmente non è la sola voce italiana degna di nota in questo seguito, tra i vari Luca Biagini, Daniela Nobili, Paola Majano, Paolo Marchese, Laura Romano, Massimo Rossi, Andrea Lavagnino, Francesca Manicone, Benedetta Degli Innocenti, Riccardo Rossi, Angelo Maggi, Paolo Vivio ed Alessandro Budroni, solo per citarne alcuni (come sanno gli appassionati ma anche da come si evince dalla recensione il cast è enorme), diretti egregiamente da Gianni Galassi (il quale ha curato anche i dialoghi), con l’assistenza di Silvia Ferri, Dario Gioncardi come fonico di doppiaggio e Fabio Tosti come fonico di mix.

Prodotto da Universal Pictures Home Entertainment, e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il Bluray di Downton Abbey II – Una nuova era, mette in luce un versante tecnico di livello e intriganti contributi di approfondimento.

Visivamente il disco rasenta la perfezione. Immagini brillanti, definite, dettagliate e ben illuminate. Il quadro è solidissimo e solo in alcune scene mostra lievi segni di rumore video.

Sul piano audio per la traccia italiana abbiamo un Dolby Digital Plus 7.1 che si mostra ottimo nel rappresentare il buon lavoro al doppiaggio. Notevole la lingua originale con un potente Dolby Atmos.

Nutrito il reparto dei contenuti speciali anche se di breve durata.