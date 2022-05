Dexter: New Blood ora in DVD in SteelBook BluRay (Video Unboxing)

Dexter: New Blood: La speciale serie evento targata SHOWTIME è disponibile dal 21 Aprile in DVD e in SteelBook Blu-Ray in Limited Edition, con un’esclusiva featurette da 30 minuti con il dietro le quinte.

Il plurinominato agli Emmy-Award Michael C. Hall, ritorna a vestire i panni del famigerato Dexter Morgan nella speciale e avvincente serie evento di SHOWTIME, DEXTER: NEW BLOOD, ​​​​​​​ora disponibile in DVD e SteelBook Blu-Ray in Limited Edition grazie a CBS Home Entertainment, Paramount Home Entertainment e Koch Media. I dieci episodi, da un’ora ciascuno, vedono Hall accanto allo showrunner originale della serie Clyde Phillips. Anche Jennifer Carpenter (DEXTER) è tornata ad interpretare l’iconico ruolo della sorella di Dexter, Deb Morgan.

Sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa di Dexter nell’occhio dell’uragano Laura e in DEXTER: NEW BLOOD, il protagonista assume una nuova identità nella cittadina immaginaria di Iron Lake, New York. Dexter potrebbe adattarsi completamente alla sua nuova vita ma a causa di una scia di eventi inaspettati, il suo Oscuro Passeggero lo richiama inevitabilmente. Il cast comprende anche Jack Alcott (The Good Lord Bird – La storia di John Brown), Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Jane the Virgin), Johnny Sequoyah (Believe) e Clancy Brown (Billions, The Crown).

Le edizioni DVD e SteelBook Blu-Ray in Limited Edition, comprendono 4 dischi completi di tutti gli scioccanti episodi della serie evento, insieme a un’esclusiva featurette di 30 minuti con un dietro le quinte con il cast e la troupe. Il cofanetto include:

Perché ora? (02:13) – Dexter Morgan è tornato: Hall, Phillips e Carpenter vi annunciano che cosa vi aspetta.

Dissezionando DEXTER: NEW BLOOD – Il Ritorno di Deb (01:58) – Deb ritorna come coscienza di Dexter mentre il fratello affronta la sua nuova vita. Hall e Carpenter si calano nei loro ruoli di Dexter e Deb Morgan in DEXTER: NEW BLOOD.

Dissezionando DEXTER: NEW BLOOD – Nella stanza degli omicidi (01:58)– Un esclusivo sguardo dietro le quinte alla stanza degli omicidi di Dexter.

A carte scoperte (30:04) – Spoiler in vista! Scopri la realizzazione di DEXTER: NEW BLOOD mentre il cast e la troupe analizzano i personaggi, rivelano momenti esclusivi del dietro le quinte e raccontano l’emozionante finale.

La serie di otto stagioni dell’originale DEXTER è stata presentata per la prima volta nell’autunno del 2006 e vede Hall nel ruolo di Dexter Morgan, tecnico forense nell’analisi delle tracce ematiche per la polizia di Miami che si rivela poi essere uno spietato serial killer. Lo show è diventato una delle serie televisive più acclamate, ottenendo diverse nomination agli Emmy come Migliore Serie Televisiva Drammatica, oltre a un prestigioso Peabody Award nel 2008. Per due volte è stata nominata una delle prime 10 serie televisive dell’AFI.

I produttori esecutivi di DEXTER: NEW BLOOD per SHOWTIME sono Clyde Phillips (che ha diretto le prime quattro stagioni dell’originale DEXTER), Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn e Sara Colleton.

Episodi:

Episodio 1: “Ondata di freddo”

Episodio 2: “Tempesta di merda”

Episodio 3: “Segnali di fumo”

Episodio 4: “E come eroe”

Episodio 5: “In fuga”

Episodio 6: “Troppi sandwich al tonno”

Episodio 7: “La pelle sui suoi denti”

Episodio 8: “Gioco sleale”

Episodio 9: “L’attività di famiglia”

Episodio 10: “I peccati del padre”

Le edizioni DVD e SteelBook Blu-Ray di DEXTER: NEW BLOOD, sono presentate in formato widescreen, con audio Italiano 5.1 Dolby Digital e Inglese 5.1 Dolby TrueHD.