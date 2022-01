Demon Slayer – Il treno Mugen – L’Anime di Haruo Sotozaki ora al cinema – Recensione

Demon Slayer – Il treno Mugen: La Stagione degli anime al cinema di Nexo Digital in collaborazione con Dynit, si apre quest’anno con l’uscita evento dell’anime nuovo punto di riferimento dell’animazione mondiale tratto dal manga più venduto degli ultimi 5 anni.

In questo ultimo capitolo, Tanjiro e i suoi compagni, completato l’addestramento alla Villa delle Farfalle, partono per la loro nuova missione: devono raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo lasso di tempo.

Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazza-demoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta precipitando così in un sogno infinito.

Cosa funziona in Demon slayer- Il treno Mugen

Questo capitolo di Demon Slayer, Il Treno Mugen lascia ad ogni personaggio la possibilità di farsi conoscere più approfonditamente dal pubblico, avendo modo di esprimersi al meglio in termini di carattere, storia personale e combattimenti. Il regista Haruo Sotozaki è riuscito a mantenere un buon ritmo narrativo, in accordo con quello originale della storia del manga.

Perché non guardare Demon Slayer- Il treno per Mugen.

Come per tutti i lungometraggi legati a serie animate, la visone di Demon Slayer- Il treno per Mugen è indicata praticamente solo per chi ha già seguito il manga o la serie anime.

Questo capitolo infatti è una prosecuzione diretta della serie, consideratela una puntata molto lunga: diversamente da altri lungometraggi animati ratti da serie, non presenta il classico spiegone degli avvenimenti fino a quel punto.

Non che non sia impossibile seguirne la vicenda a se stante, anzi, ma ovviamente vi mancherà il filo conduttore della narrazione integrale. Per questo è sicuramente indicato per chi è un appassionato della serie.

Demon Slayer – Il treno Mugen sarà al cinema solo il 17-18-19 gennaio, anche se già presente su Amazon Prime dal 13 luglio 2021.

Regia: Haruo Sotozaki Con: Yoshitsugu Matsuoka, Hanae Natsuki, Yurino Anno: Giappone Durata: 117 min. Distribuzione: Dynit – Nexo Digital.