DC League of Superpets – Lillo presta la voce al cane di Superman – Recensione

DC League of Superpets: Dal 1 settembre è in sala una versione a quattro zampe della Justice Leauge che assicura grande intrattenimento soprattutto per gli spettatori più giovani.

In Dc League of Superpets scopriamo che Superman ha un amico a quattro zampe: viene anche lui da Krypton e come lui è dotato di superpoteri e collabora a difendere la città, affiancandosi alla Justice League composta da Wonder Woman, Aquaman, Flash, Lanterna Verde e Cyborg. Il gruppo si troverà ad affrontare un nemico che neanche Lex Luthor si sarebbe aspettato di vedere.

Cosa funziona di DC League of Superpets

Come spesso accade nei film di animazione ad alto budget che vengono realizzati negli Stati Uniti, i personaggi principali del film hanno le voci delle star con maggior seguito di Hollywood.

Nel caso del film di animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine il cast è di quelli importanti: i due personaggi principali hanno le voci di Dwayne Johnson e Kevin Hart, Kate McKinnon anima con la sua voce la villain di questo film, la cavia Lulu, mentre Keanu Reeves dà voce al tormentato Batman. Se non fosse possibile vedere la visione in lingua originale, la versione doppiata in italiano ha comunque due nomi importanti: Pasquale Petrolo, ovvero Lillo, dà voce al protagonista Krypto, mentre Maccio Capatonda, ovvero Michele Macchia, anima il suo amico Asso.

La storia è una vera e propria avventura di supereroi che questa volta hanno quattro zampe invece che due: il destino della terra è infatti nelle mani di una league alquanto atipica formata da due cani, uno scoiattolo, una maialina e una tartaruga, che dovranno combattere, con i loro superpoteri appena acquisiti, contro un esercito di cavie e gattini tanto deliziosi quanto spietati.

DC league of superpets è un film divertente un ottimo rientro al cinema soprattutto per i più piccoli.

Cosa non funziona in DC League of superpets

Il film distribuito da Warner Bros. è sicuramente un’opera intesa per il pubblico più giovane, anche se non fallisce nell’intrattenere chi è più grande con alcune battute ben calibrate e scene comiche ben realizzate.

Il film è in sala dal 1 settembre con Warner Bros..

Regia: Jared Stern, Sam Levine Con le voci: versione originale: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Keanu Reeves, Kate McKinnon – Versione italiana: Pasquale Lillo Petrolo, Marcello Macchia Durata: 106 min. Paese: USA Distribuzione: Warner Bros Italia