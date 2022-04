David di Donatello – Ritorno a Cinecittà il 3 maggio ecco i candidati

67° David di Donatello: Sono state svelate le cinquine dei candidati in attesa della consegna che si terrà il prossimo 3 maggio. I film di Sorrentino, Mainetti, Martone raccolgo il maggior numero di nomination

Nella tarda mattinata del 4 aprile sono state rivelate le cinquine dei candidati ai prossimi David di Donatello. L’evento verrà trasmesso il 3 maggio su Rai 1 in prima serata, condotto da Carlo Conti e da Drusilla Foer, reduce dal successo di Sanremo. La serata dei premi più importanti della settima arte italiana ritorna per l’occasione nel cuore del cinema italiano: gli studi di Cinecittà.

A guidare per numero di nomination 4 film presentati all’ultimo Festival di Venezia. Sono infatti E’ stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino e Freaks Out di Gabriele Mainetti a guidare con ben 16 candidature, seguiti da Qui rido io di Mario Martone, con 14 e Ariaferma di Leonardo Di Costanzo.

Raccoglie molte candidature anche Diabolik, dei fratelli Manetti, che ottengono candidature per Miriam Leone (miglior attrice protagonista) e Valerio Mastandrea (miglior attore non protagonista) mentre i Fratelli D’Innocenzo con il loro Americalatina ne ottengono tre: per Elio Germano come miglior protagonista maschile, per la fotografia di Paolo Carnera e per la colonna sonora, composta dai Verdena.

Tra i candidati a miglior film entra nella cinquina anche Ennio, il documentario di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Morricone. Tornatore è candidato come miglior regista mentre il suo film è ovviamente candidato anche nella sezione dedicata ai documentari, insieme a Atlantide di Yuri Ancarani, Futura, doc collettivo a firma Alice Rohrwacher, Francesco Munzi, Pietro Marcello, l’intenso Marx può aspettare di Marco Bellocchio e Onde radicali di Gianfranco Pannone.

“Sarà una serata all’insegna dell’amore per il cinema, nella speranza che questi premi facciano tornare le persone in sala” auspica Carlo Conti in un suo intervento. Ci sarà anche spazio per una riflessione sull’attualità della guerra in Ucraina.

Appuntamento quindi al 3 maggio in prima serata su Rai 1.