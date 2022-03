Cyrano – Joe Wright e Peter Dinklage portano al cinema il musical di Erica Schmidt – Recensione

Cyrano: presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021 e in lizza per i costumi ai prossimi Oscar, è in uscita nelle sale italiane la trasposizione cinematografica del fortunato musical di Erica Schmidt.

Il famoso spadaccino Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), erudito poeta e appassionato amante, torna sul grande schermo per riempire le sale di cavalleria e romanticismo nella contemporaneità delle passioni tristi.

Dopo aver firmato le trasposizioni cinematografiche di celebri opere in costume, tra cui “Orgoglio e Pregiudizio“, “Anna Karenina” e “Espiazione“, il regista londinese Joe Wright sceglie il celebre testo Edmond Rostand, nella declinazione data dal musical di Erica Schmidt, per riportare il dramma e il romanticismo sul grande schermo.

Cosa funziona in Cyrano

Coaidiuvato dalle magnifiche ambientazioni barocche di Noto e dai meravigliosi costumi di Massimo Cantini Parrini, nominati ai prossimi Oscar, la pellicola di Joe Wright è forse la versione più riuscita e godibile delle numerose trasposizioni cinematografiche della celeberrima opera.

Cyrano non è solo un film magistralmente diretto ma anche un tripudio estetico che celebra non solo l’amore romantico ma soprattutto l’amore per la rappresentazione artistica.

Non a caso la pellicola si apre in una splendida rappresentazione teatrale, delineando fin dall’inizio l’opera come un tributo alla messa in scena e alla sua capacità di portare poesia e magia delle vite di ciascuno di noi.

Particolrmante riuscite le performance attoriali di Peter Dinklage (Il Trono di Spade), nei panni di Cyrano, e Haley Bennet (I Magnifici 7), moglie del regista nei panni di Roxane, che si destreggiano nelle ambientazioni settecentesche sempre in bilico fra lo splendido e il grottesco.

Perchè non guardare Cyrano

Pur Essendo un Musical probabilmente proprio gli intramezzi musicali sono l’aspetto meno riuscito della pellicola che conquista più attraverso gli occhi che attraverso le orecchie.

Cyrano probabilmente non sarà apprezzato dai molti detrattori del genere Musical che difficilmente saranno conquistati dai pezzi non sempre completamente riusciti.

Cyrano è in uscita nelle sale sale italiane il 3 marzo 2022 con Eagle Pictures.

Regia: Joe Wright Con: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn, Monica Dolan, Bashir Salahuddin, Jon Locke, Colin Mace, Celeste Dring, Tim McMullan, Peter Wight, Richard McCabe, Mark Benton, Glen Hansard, Ruth Sheen, Anjana Vasan, Sam Amidon, Scott Folan Anno: 2021 Durata: 124 min. Paese: Gran Bretagna, Italia, Canada, USA Distribuzione: Eagle Pictures