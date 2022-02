Beautiful Minds – On the road con la diversità – Recensione

Beautiful Minds: Una strana coppia formata da un becchino e un ragazzo con una paralisi cerebrale e la passione per la filosofia, ci insegna che la vita dà sempre molte seconde chance. Al cinema dal 24 febbraio.

Un automobilista investe un triciclo che finisce in un fosso. Al volante, Louis (Bernard Campan), un uomo sulla cinquantina un impresario di pompe funebri, che si occupa delle salme, dei funerali e della gestione delle pompe funebri di famiglia.

Nel fosso, Igor (Alexandre Jollien), un ragazzo disabile con paralisi cerebrale e appassionato di filosofia. Passa la sua vita a consegnare a domicilio verdure biologiche, tenendosi ben lontano dal mondo e da ogni tipo di vita sociale. I suoi compagni di viaggio sono Socrate, Spinoza e Nietzsche. Dei suoi simili, uomini e donne, non sa nulla, ignorando tutto o quasi della sensualità, dell’amicizia, del sesso e degli incontri reali.

Entrambi gli uomini stanno per imbarcarsi in un’avventura al di là di ciò che avrebbero mai potuto immaginare.



Cosa funziona in Beautiful Minds

Il film, diretto dai due attori protagonisti è un’ode alla vita, all’uguaglianza e alla resilienza. I due personaggi sono difettosi ma umani, testardi ma generosi, e entrambi si arricchiranno spiritualmente durante questo viaggio tra la Svizzera e la Francia in compagnia di una salma che nessuno sembra volere.

La storia di Igor, interpretato da Alexandre Jollien, filosofo realmente affetto dalla malattia del protagonista, è molto intima e condivisibile, la necessità di accettarsi è non solo una richiesta che il protagonista fa al resto del mondo, ma anche a se stesso. Dall’altro lato Louis cerca perdono per una disattenzione determinante per la sua vita.

Perché non guardare Beautiful Minds

Il film di Bernard Campan e Alexandre Jollien potrebbe avere come difetto il troppo equilibrio tra i due protagonisti.

L’empatia che si prova nei confronti di Igor da spettatori è superata da quella del suo compagno di viaggio, che sembra provare immediatamente grande affetto nei suoi confronti. Tra i due non c’è mai un conflitto se non in un’unica scena e anche il resto del mondo sembra fin troppo accogliente. Insomma, una bella favola, magari fosse vera.

ll film è in sala dal 24 febbraio distribuito da Notorious Pictures.

Regia: Bernard Campan e Alexandre Jollien Con: Bernard Campan e Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot, Julie Anne Roth Paese: Svizzera/Francia Anno: 2021 Durata: 90 minuti Distribuzione: Notorious Pictures