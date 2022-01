Bad Luck Banging Or Loony Porn e Nowhere Special on in Bluray e DVD

Lucky Red e Koch Media sono fiere di annunciare che Bad Luck Banging or Loony Porn di Radu Jade con Katia Pascariu, Claudia Ieremia e Olimpia Mălai e Nowhere Special di Uberto Pasolini con James Norton e Daniel Lamont, sono finalmente disponibili in home video.

Provocante, ironico, pungente, vibrante. Un film potente e attualissimo che certamente non lascia indifferenti: Bad Luck Banging or Loony Porn, il film vincitore dell‘Orso d’Oro all’ultimo Festival internazionale di Berlino, arriva oggi in DVD e Blu-Ray. Diretto da Radu Jude, ambientato a Bucarest e girato in tempi di coronavirus (i protagonisti, come noi tutti, indossano la mascherina), il film ha scosso e trionfato a Berlino, ottenendo il riconoscimento più importante tra gli applausi della critica.

Emi (Katia Pascariu) insegnante di una scuola di Bucarest, molto amata dagli studenti e molto stimata, si ritrova a dover mettere in discussione tutto quello che negli anni ha conquistato perché un video erotico privato con suo marito viene diffuso in rete. Lo spettatore segue il percorso di Emi, dalle passeggiate iniziali in una rumorosa Bucarest, tra battute e sguardi malevoli, fino ad un vero e proprio processo allestito nel cortile della scuola in cui, da “imputata”, dovrà rispondere alle accuse e alle domande dei genitori dei suoi studenti.

Designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, Bad Luck Banging or Loony Porn è una satira pungente che mette in discussione la scala di valori su cui ancora poggia la società odierna, evidenziandone le contraddizioni e la morale giudicante. Sullo sfondo, prende vita la società rumena, tra passato e presente, nei tre atti in cui il film è suddiviso.

Dopo aver emozionato il Festival di Venezia, Nowhere Special, la tenera storia di un padre e di un figlio in un film che parla al cuore, arriva finalmente in DVD. Un viaggio nelle emozioni, una lezione d’amore; dopo “Still Life” Uberto Pasolini torna con una storia destinata a conquistare gli spettatori: quella di John, un lavavetri di trentacinque anni che dedica la vita a crescere il figlio di quattro anni, Michael, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita.

John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà̀ i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà.

