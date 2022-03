Ananda – Territori inesplorati in India nel doc di Stefano Deffenu – Recensione

Ananda: Esce in sala il documentario del regista sardo Deffenu, un viaggio esplorativo in India, alla ricerca di un popolo di bambini fantasma e di legami perduti.

Il personale diario di viaggio di un ingenuo sognatore alla ricerca di un’ antica leggenda raccontata da un cialtrone. Un vagabondaggio nell’antica India ,dove il tempo che passa, porterà lo sguardo del viaggiatore a

confondersi tra l’illusione di false verità e la consapevolezza di una bugia che pare più vera del vero.

La ricerca di una tribù di bambini fantasma, gli Ananda, che appare e scompare lungo una strada densa di magia e di primitiva superstizione condurrà alla ricerca di un sogno perduto.

Cosa funziona in Ananda

Questo documentario, narrato dal suo regista Stefano Deffenu non delude per ciò che riguarda l’esplorazione di un posto mistico e allo stesso tempo molto materiale come l’India.

Da sempre il luogo dedicato alla ricerca spirituale, l’India è molto più caleidoscopica di questo. E’ un continente pieno di persone che non riescono a capire perchè milioni di occidentali cerchino le ragioni della loro esistenza nel loro paese, e su questo alcuni ci fanno anche gioco.

Vengono creati racconti, leggende e storie per far contento il turista pagante, forse anche per creare una connessione con lui, elemento esotico dal punto di vista dell’abitante dell’India.

I due personaggi, quello che non vediamo mai ma di cui sentiamo la voce e quindi intuiamo i ragionamenti e il protagonista in video, Pierre, entrambi alla ricerca di qualcosa a cui si ha deciso di credere.

Perché non vedere Ananda

Aldilà della fascinazione delle persone e del luogo, il documentario di Deffenu soffre un po’ di quello che sembra essere stato il destino del viaggio: un peregrinare senza una meta precisa. La mancanza di una costruzione della storia pesa sulla visione del documentario, che però ha diverse scene molto interessanti che si sviluppano in un villaggio recluso ai piedi dell’Himalaya, e di cui si apprezza l’unicità.

Ananda è in sala a partire dal 23 marzo distribuito da Il Monello Film

Regia: Stefano Deffenu Con: Stefano Deffenu, Pierre Obino Anno: 2022 Durata: 60 minuti Paese: Italia Distribuzione: Il Monello film