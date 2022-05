Aline – La Voce Dell’Amore – Il film che celebra Céline Dion ora in DVD e Bluray

Il film ispirato alla vita della pop-star Céline Dion arriva in home video

Lucky Red e Koch Media sono fiere di annunciare che ALINE – LA VOCE DELL’AMORE di Valérie Lemercier, presentato Fuori Concorso al 74° Festival di Cannes e film di chiusura del 39° Torino Film Festival, è ora disponibile in DVD e Blu-Ray.

Nel cast accanto alla regista e protagonista del film Valérie Lemercier, troviamo Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina, Pascale Desrochers e Jean-Noël Brouté.

Ispirato alla vita di Céline Dion, una delle cantanti più famose di sempre, il film è stato campione di incassi in Francia, con oltre un milione di biglietti venduti al botteghino. La protagonista della storia è Aline, nata con il dono di una voce straordinaria. Quando il produttore musicale Guy-Claude la ascolta per la prima volta, si prefigge un unico scopo: fare di Aline la più grande cantante del mondo. Sostenuta dalla sua famiglia e guidata dall’esperienza e poi dall’amore crescente di Guy-Claude, Aline vivrà un destino straordinario.

Oltre al talento, è stata proprio l’onesta di Céline a colpire Valérie Lemercier, per lei è come leggere un libro aperto. Riguardo l’origine della sua fascinazione per la pop-star, Lemercier ha dichiarato “Non mi è ancora chiaro. Ascoltavo spesso le sue canzoni, specialmente quelle composte da Jean-Jacques Goldman. Non sapevo molto della sua vita e non conoscevo il resto del suo repertorio. Nel Dicembre del 2016, quando, come milioni di altre persone, l’ho vista fare i suoi primi passi senza René, mi sono identificata molto con lei. Mi hanno commosso il suo coraggio e la sua solitudine.” La regista-attrice ha inoltre affermato che “In occasione dell’uscita in sala di MARIE-FRANCINE ho detto alla radio che sarebbe stata lei la protagonista del mio film successivo. Non intendevo proprio sul serio, ma quella sera stessa Emmanuelle Duplay (la nostra scenografa) mi ha sentito alla radio e mi ha detto che voleva far parte del progetto a tutti i costi.”

Contenuti Extra