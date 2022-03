A cena con Miyazaki all’UNAHOTELS Decò Roma

Letteratura e gastronomia si incontrano in hotel grazie alla collaborazione tra UNAHOTELS e Trenta Editore. I due partner lanciano l’iniziativa Un libro a tavola, che propone un calendario di eventi speciali ospitati nella cornice dell’UNAHOTELS Decò Roma, location ideale per lasciarsi ispirare dalle vicende letterarie, grazie al suo suggestivo design architettonico e agli ambienti interni in stile Art Decò.

L’inziativa propone menù e cocktail speciali preparati dallo chef Nello Grande e dal barman Fabio Sinicropi del Grande Gatsby Bar & Restaurant by “UNA cucina”, ispirati ai libri protagonisti dei percorsi “gastronomici-letterari” previsti a marzo, aprile e maggio 2022. Gli eventi saranno disponibili per dieci giorni nella carta del ristorante dell’UNAHOTELS Decò Roma, proponendo agli ospiti appassionati di lettura e cibo menù dedicati alle storie a cui si ispirano.

Dal 21 aprile al 1 maggio si potranno assaggiare i piatti tratti da La cucina incantata di Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua, in cui il mondo della gastronomia incontra il cinema.

Il volume propone una serie di ricette tratte dai film del grande regista giapponese Hayao Miyazaki, raccontate dagli autori con l’aggiunta di aneddoti sulle tradizioni nipponiche.

Dal ramen di Ponyo sulla scogliera allo sgombro in brodo di dashi di Si alza il vento fino agli indimenticabili dorayaki di Kiki consegne a domicilio, ogni portata rappresenta un vero e proprio viaggio nella memoria.

Informazioni e prenotazioni



T: +39 0664937050

E: Ristorante.decoroma@unahotels.it