Write About Love – Scrive un film d’amore mentre nasce l’amore – Recensione

Write About Love: La commedia romantica filippina di Crisanto Aquino, campione al box office in patria, ora disponibile in Italia con TBAPlay.

In Write About Love di Crisanto Aquino, una giovane scrittrice (Miles Ocampo) ottiene che dal suo romanzo venga prodotto un film. Le viene però affiancato uno scrittore più navigato per collaborare alla scrittura della sceneggiatura: i due hanno un mese di tempo per lavorare insieme ad una perfetta storia d’amore.

Prevedibilmente, il lavoro li fa avvicinare abbastanza da metterli in situazioni romantiche e lasciargli scoprire molte cose che li riguardano da vicino.

Cosa funziona in Write About Love

Crisanto Aquino tenta di catturare i modi in cui la vita personale di uno scrittore si insinua nell’opera, proprio come succede ai due protagonisti con la storia che stanno scrivendo.

Write About Love parla dell’amore romantico e di come le proprie esperienze personali possono cambiare le proprie azioni e reazioni ad esso, espandendo le definizioni dell’argomento per riportarle a temi più grandi e più ampi. Tutto questo facendo agire i personaggi del film che i due scrittori stanno scrivendo insieme.

Perché non guardare Write About Love

Se il film che stanno scrivendo i due protagonisti deve essere una storia originale, che non sia il solito “boy meets girl”, ma che al contrario esplori le vicende e l’intimità di una relazione già avviata (quella tra Joyce e Marco), le loro conversazioni, che esplorano le possibilità di elevare una commedia romantica stereotipata, rimangono sempre un po’ scialbe e poco profonde come se fossero solo un tentativo poco riuscito di trasformare il processo creativo in intermezzi emotivi, tra una scena del film nel film e l’altra.

Purtroppo anche il film all’interno del film, il prodotto stesso delle lunghe notti di brainstorming dei personaggi principali, non riesce a contribuire alle sue ambizioni di dare corpo alle complessità dell’amore.

La storia d’amore immaginaria di un ingegnere (Joem Bascon) e una cantante (Yeng Constantino) è priva di qualsiasi nuova intuizione sulle relazioni, è basata sul classico cliché del melodramma tanto amato dagli asiatici, per cui in ogni storia d’amore che si rispetti deve esserci almeno una malattia terminale per rendere questo amore importante, annullando quella che avrebbe dovuto essere una concezione intelligente di una storia d’amore in fiore tra due creativi che si traduce in un lavoro che rappresenta esperienze appena apprese e realizzazioni.

Write About Love è disponibile dal 2 Aprile sulla piattaforma digitale TBAPlay.

Regia: Crisanto Aquino. Un film Con: Miles Ocampo, Rocco Nacino, Joem Bascon, Yeng Constantino, Che Ramos Anno: 2029 Durata: 105 min. Paese: Filippine Distribuzione: TBAPlay