WORLD WAR Z – L’esperienza definitiva coop-shooter a tema zombi in arrivo su console

World War Z: Aftermath in arrivo in edizione fisica per PlayStation 4 e XBOX One; World War Z in arrivo su Nintendo Switch nell’Autunno 2021

Koch Media, publisher a livello globale, e lo sviluppatore di videogame Saber Interactive sono lieti di annunciare l’uscita delle edizioni fisiche del co-op shooter a tema zombi World War Z: Aftermath per PlayStation 4 e XBOX One in arrivo il 21 settembre 2021. Una versione fisica di World War Zper Nintendo Switch arriverà nell’Autunno 2021.



World War Z: Aftermath per PlayStation 4 e XBOX One è il co-op shooter a tema zombi definitivo ispirato al film campione d’incassi di Paramount Pictures e la prossima evoluzione del titolo di successo originale World War Z, che ha affascinato oltre 15 milioni di giocatori. Cambia le sorti dell’apocalisse zombi su console e PC con il cross-play completo. Unisciti a un massimo di tre amici o gioca da solo con i compagni di squadra IA contro orde di famelici zombi in intensi episodi della storia in nuovi luoghi devastati dagli zombi in tutto il mondo. Riconquista la Città del Vaticano in uno scontro epico a Roma e unisci le forze con i sopravvissuti nella penisola innevata della Kamchatka in Russia.

Nuove storie da un mondo in guerra

Riconquista la Città del Vaticano in un epico scontro a Roma e unisci le forze con i sopravvissuti nella penisola innevata della Kamchatka in Russia in missioni della storia completamente nuove. Gioca nei panni di personaggi vecchi e nuovi mentre combatti contro i non morti con un nuovo brutale sistema di mischia, decimandoli con mosse uniche, vantaggi e opzioni di armi a doppia impugnatura come la falce e la mannaia. Respingi nuove mostruosità di non morti, inclusi sciami di ratti affamati di carne che scateneranno il caos totale nella tua squadra.



La prossima generazione dello sciame di zombi

Gioca in un glorioso 4K con 60 FPS. Affronta ondate infinite di zombi sempre più difficili nella nuova modalità di gioco Horde Mode XL, con centinaia di zombi sullo schermo. La Horde Mode XL sarà disponibile tramite un aggiornamento gratuito post-lancio su PC.

Progressione profonda e una nuova prospettiva

Sperimenta una nuova prospettiva al cardiopalma con la nuova e coinvolgente modalità in prima persona Aftermath. Sali di livello in otto classi uniche: Gunslinger, Hellraiser, Slasher, Medic, Fixer, Exterminator, Dronemaster e la nuovissima classe Vanguard, ognuna con i propri vantaggi e stili di gioco. Personalizza le tue armi per sopravvivere a qualsiasi sfida e conquista nuove missioni giornaliere con modificatori speciali per premi bonus.

World War Z, lo sparatutto di zombi al cardiopalma che ha affascinato oltre 15 milioni di giocatori arriverà su Nintendo Switch. Ispirato al film di Paramount Pictures, World War Z si concentra sul frenetico gameplay shooter in terza persona con sciami di centinaia di zombi.

L’umanità è sull’orlo dell’estinzione. Da New York a Mosca, Gerusalemme e altro, l’apocalisse dei non morti continua a diffondersi. Mentre la fine incombe, un gruppo di pochi sopravvissuti si unisce per sconfiggere l’orda e sopravvivere ai morti. World War Z per Nintendo Switch include tutti i contenuti della Game of the Year Edition di World War Z.