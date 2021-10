Venom – La furia di Carnage – Il Simbionte torna al cinema con un altro film macabramente divertente – Recensione

Venom – La furia di Carnage: Tre anni della prima apparizione da assoluto protagonista al cinema di Venom, il simbionte della Marvel torna in un nuovo film dedicato non solo a lui, ma anche al suo principale antagonista, Carnage, con l’ideale scelta di Woody Harrelson nel ruolo di Cletus Kasady

La scena dopo i titoli di coda di Venom ci aveva anticipato l’arrivo di Cletus Kasady e del suo ospite preferito per chi è esperto di fumetti della Marvel. E da qui riparte la nostra storia, anche se per presentare il personaggio bisogna tornare indietro, alla sua giovinezza, quando, rinchiuso in un manicomio, lo separarono dall’amore della sua vita, Frances Barrison, facendogli poi credere di essere morta durante il trasferimento. Da quel momento Cletus è diventato ancor più cattivo e pericoloso, è diventato uno dei più noti serial killer americani, ma il luogo di sepoltura di molte delle sue vittime rimane ignoto, e lui ha deciso di voler parlare solo con Eddie Brock. Ma il noto giornalista ha ancora al suo interno l’instabile simbionte Venom, che è in grado di cambiare il destino di molti, volente o nolente…

Cosa funziona in Venom – La furia di Carnage

Per chi è ormai saturo dello stile dei Marvel Studios, al pari del primo Venom anche questo secondo capitolo può essere un buon ripiego, perché anche se ci sono degli evidenti cambiamenti rispetto ai fumetti originali (e ciò lo vedremo nel dettaglio nella parte finale) il nuovo regista Andy Serkis conferma gli elementi positivi del precedente lungometraggio diretto da Ruben Fleischer, ossia la macabra simpatia di Venom e la sua azione dirompente.

Un gigantesco alieno che non solo fa impazzire il povero Tom Hardy, ma che minaccia ogni tre per due di uccidere brutalmente le persone intorno a lui per farsi uno spuntino. Come nel 2018, queste scene ci riportano indietro nel tempo, sia a teatro che sul grande schermo, quando a fare questi discorsi era la pianta carnivora della piccola bottega degli orrori. Oltre a questo abbiamo delle ottime scene d’azione, e Woody Harrelson si è rivelata una scelta ideale per il personaggio, soprattutto per quelle sue espressioni da vero psicopatico.