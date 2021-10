Un Altro Giro – Recensione del Bluray del film di Thomas Vinterberg

Un Altro Giro: Disponibile dal 22 Settembre in DVD e Bluray per la distribuzione di Eagle Pictures, l’ennesimo grande film di Thomas Vinterberg con protagonista Mads Mikkelsen e vincitore del Premio Oscar come Miglior Film Straniero.

La trama ruota attorno alla teoria del norvegese Finn Skårderud secondo la quale nasciamo con una carenza di alcol nel sangue. Tale percentuale, se quotidianamente colmata, ci porterebbe a una migliore resa sui piani sociale, relazionale e personale.

Un quartetto di amici, insegnanti di scuola superiore, decidono di tentare l’esperimento. Questo inizialmente dà risultati positivi, ma poi…

Non un film sull’alcolismo, ma sulla (crisi di) mezza età e le sue implicazioni, un inno alla vita attraverso la consapevolezza del fallimento, una dramedy umanissima, euforica e dolente.

Vinterberg, che quando vuole è capace di grande cinema, calibra alla perfezione momenti tragici e comici, sfruttando la componente musicale (quei cori, quella lunga danza ebbra sotto le note di “Cissy Strut” dei Meters) con ammirabili intuito e sensibilità.

Trascinante ed emozionante come pochi film sanno essere, nonché in grado di esibire una sincerità tenera quanto frontale, Un Altro Giro è probabilmente il miglior film del regista assieme a “Il Sospetto” (anche se, personalmente, ho sempre e parimenti amato la sua versione di “Via dalla pazza folla”), dal quale recupera un Mads Mikkelsen dolente e impeccabile.

La sequenza finale, poi, è destinata a rimanere nel cuore e contribuisce a farci uscire dalla visione rinnovati e risanati nello spirito. Oscar strameritato come Miglior film in lingua straniera.

Un Altro Giro – Il Bluray a cura di Davide Belardo

Distribuito da Eagle Pictures, su produzione e licenza Movies Inspired e Medusa Film, il Bluray di Un Altro Giro, viene presentato con una slipcover di cartone con all’interno una confezione amaray di colore oro scelta per festeggiare la vittoria agli Oscar.

Il master video presenta l’utilizzo di cartelli in lingua italiana ed è caratterizzato da immagini ben delineate e definite, un utilizzo di croma caldo e una fotografia che sembra favorire la luce naturale ambientale anche se l’utilizzo di illuminazione artificiale è nascosto ma tangibile.

La trasposizione domestica è favorita da una diligente gestione della compressione anche se sono presenti lievi segni di banding probabilmente legate anche alle scelte di girato.

Il versante audio offre due codifiche lossless in 5.1 DTS HD MA, sia per il buon doppiaggio italiano che per la lingua originale danese.

Un film prettamente sorretto da dialoghi che sono piacevolmente esposti da entrambe le tracce. Il bilanciamento dei volumi tra voci, colonna sonora e rumori di scena è impeccabile.

Gli extra si limitano alla sola presenza del trailer. Incredibile per un film da Oscar tuttavia anche all’estero al momento la situazione sembra essere la medesima.