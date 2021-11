Tunué presente a Più libri più liberi di Roma

Dal 4 all’8 dicembre la Tunué sarà presente a La Nuvola a Roma per la XX edizione di “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria (stand C61). Tanti gli appuntamenti in programma a partire dall’incontro con Shaun Tan per la nuova edizione de “L’Approdo” a quindici anni dalla sua uscita (8 dicembre ore 10:30 Sala Sirio). Il premio Oscar e star dell’illustrazione in collegamento dall’Australia racconterà ai suoi lettori l’intramontabile picture book, tra i più venduti al mondo. Sarà in Italia in occasione della fiera Maurane Mazars, autrice rivelazione Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, la seconda più grande manifestazione dedicata al fumetto in Europa e la terza al mondo, con il suo “Dance!”. Sarà una degli e delle ospiti del panel su fumetto e identità di genere con Simona Binni, Assia Petricelli, Sergio Riccardi, Gaia Cardinali, Enrico Orlandi e Filippo Paris condotto dalla scrittrice Cinzia Tani. A Più libri più liberi anche la presentazione della serie noir a fumetti dell’anno 7CRIMINI con Katja Centomo, Marco Caselli e Giorgio Pontrelli. Due appuntamenti dedicati ai ragazzi. Il 6 dicembre la star del web Pera Toons incontra i giovani lettori con “Sfida all’ultima battuta” già per cinque settimane nella classifica dei libri per ragazzi più venduti. E ancora il laboratorio di fumetti con Gud in collaborazione con Friday for future Italia. Allo stand i firmacopie con gli autori Tunué tra cui Lorenza Di Sepio e Marco Barretta con il pre – order del nuovo libro di “Simple&Madama” in uscita a febbraio. GLI EVENTI



5/12 ore 15.00 – Sala Nettuno

Identità di genere a fumetti

Incontro con Maurane Mazars, Simona Binni, Filippo Paris, Assia Petricelli, Sergio Riccardi, Enrico Orlandi e Gaia Cardinali

Modera Cinzia Tani



Un dialogo – confronto a più voci su come il fumetto negli ultimi anni, e non solo, ha saputo raccontare l’identità di genere, il dialogo tra i generi e portare avanti una riflessione sul tema del femminile.



6/12 ore 12.00 – Sala Luna

Sfida all’ultima battuta

incontro con l’autore Pera Toons

modera Piero Guglielmino

Incontro su prenotazione per ragazzi dagli 8 anni



Dopo il successo di “Ridi che è meglio”, il fenomeno del web Pera Toons torna con “Sfida all’ultima battuta” per cinque settimane nella classifica dei libri più venduti per ragazzi . Il campione della battuta incontra i suoi giovani lettori.



7/12 ore 12.00 – Spazio Ragazzi – Area Incontri

La rivoluzione sottosopra di Timothy Top

Laboratorio di fumetto con Gud

in collaborazione con Friday for Future Italia

Incontro su prenotazione per bambini da 6 a 10 anni



Come sarà il mondo che verrà se non ci prendiamo cura della Terra? È questa la domanda che si sono posti i giovani di tutto il mondo negli ultimi anni e che è culminata nelle proteste che tutti conosciamo con il nome di Fridays for Future. È questa la domanda che si pone anche Timothy Top, un bambino di 8 anni che ama la natura e i cartoni animati, un super eroe, ma non come gli altri: il suo super potere è il pollice verde. Mentre la Terra trema e il clima sembra virare verso un cambiamento definitivo, Timothy Top ogni lunedì mattina entra in azione mettendosi a testa in giù e nel giro di poco tempo è seguito da altri ragazzi in tutto il mondo che si mobilitano con lui per attirare l’attenzione degli adulti. Gud guiderà i ragazzi nel mondo a fumetti di Timothy Top, attraverso una lettura del libro con disegni realizzati… in diretta! Un grande laboratorio interattivo in cui ogni bambino realizzerà un breve fumetto. Parteciperanno al laboratorio anche i rappresentanti di Friday for future Italia.



8/12 ore 13.45 – Sala Giove

7CRIMINI

Presentazione della serie

Intervengono Katja Centomo, Marco Caselli e Giorgio Pontrelli



In occasione della prima uscita, “La Truffa”, la Tunué presenta la nuova serie a fumetti che unisce la passione per il crime alla conoscenza del diritto. Nati dalla penna di una sceneggiatrice e di un avvocato, sette graphic novel guidano il lettore alla scoperta ogni volta di un crimine diverso.



8/12 ore 10.30 – Sala Sirio

Quindici anni de “L’approdo”

In collegamento con Shaun Tan



In occasione dei quindici anni dall’uscita, il Premio Oscar e star dell’illustrazione e animazione Shaun Tan racconta in collegamento dall’Australia la nuova preziosa edizione de “L’Approdo”. Uno dei silent book più venduti al mondo torna in libreria con l’inedito sketchbook dell’autore.





I FIRMACOPIE ALLO STAND C61



Pera Toons

6 dicembre

10:30 – 12:00

13:30 – 15:00

16:30 – 18:00



Maurane Mazars

4 e 5 dicembre

10:30 – 12:00

13:30 – 15:00

16:30 – 18:00



Filippo Paris

4 dicembre

12:00 – 13:30

15:00 – 16:30

18:00 – 19:30



5 dicembre

12:00 – 13:30

15:00 – 16:30

18:00 – 19:30



Francesca Ceci

4 dicembre

13:30 – 15:00



Lorenza Di Sepio e Marco Barretta

4 e 5 dicembre

dalle 16:00 alle 18:00



Lorenzo Coltellacci e Niccolò Cedeno

4 e 5 dicembre

10:30 – 12:00

13:30 – 15:00

16:30 – 18:00



Assia Petricelli e Sergio Riccardi

4 e 5 dicembre

10:30 – 12:00

13:30 – 15:00

16:30 – 18:00



Enrico Orlandi e Gaia Cardinali

5 dicembre

13:30 – 15:00

18:00 – 19:30



6 dicembre

12:00 – 13:30

15:00 – 16:30

18:00 – 19:30



7 dicembre

12:00 – 13:30



Marco Casellidal 4 all’8 dicembre

12:00 – 13:30

15:00 – 16:30

18:00 – 19:30



Gud

7 dicembre

10:30 – 12:00

13:30 – 15:00

16:30 – 18:00



Giorgio Pontrelli

8 dicembre

10:30 – 12:00

16:30 – 18:00



Katja Centomo

8 dicembre

12:00 – 13:30

15:00 – 16:30