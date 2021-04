Tre prime visioni con Fil Rouge e CG

di Roberto Sneider con Gael García Bernal, Verónica Echegui, Ashley Grace,Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas, Björn Hlynur Haraldsson



In amore vince chi ride: il vincitore del Golden Globe Gael García Bernal (“Mozart in the jungle”) in una moderna rom-com.



Eligio (Gael García Bernal), un mediocre attore messicano di telenovelas, conduce una vita senza pensieri di sorta dividendosi fra gli amici e la bella moglie Susana (Verónica Echegui), fino a quando una mattina si sveglia e scopre che la giovane consorte se n’è andata senza lasciare spiegazioni. Decide allora di fare delle indagini e scopre su internet che Susana si trova negli Stati Uniti, in Iowa, dove è stata ammessa ad un corso universitario per scrittori. Immediatamente Eligio vende l’auto (cioè la sua sola proprietà di qualche valore…), acquista un biglietto aereo e si mette in viaggio per raggiungerla. Dopo averla ritrovata, dovrà confrontarsi con alcune “novità”, fra cui un enorme scrittore polacco di nome Slawormir con il quale, a quanto pare, Susana ha una nuova relazione. O almeno così vuole far credere al geloso e follemente possessivo Eligio…