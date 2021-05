Tom & Jerry, Blade Runner – The Final Cut e The 100 nel Maggio di Warner Bros

TOM & JERRY dal 6 maggio arriva in DVD e Blu-Ray. In arrivo anche ‘Blade Runner – The Final Cut’ e la settima stagione di ‘The 100’ anche in un cofanetto con tutte le stagioni.

“Tom & Jerry”, il film diretto da Tim Story con i due iconici rivali protagonisti in un’avventura inedita, impreziosito da un cameo di Paolo Bonolis e la partecipazione vocale di Luca Laurenti, arriva in Italia in DVD e Blu-Ray da giovedì 6 maggio.

Nel film “Tom & Jerry” una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre. Tra i contenuti extra disponibili sia nella versione DVD, che in quella Blu-Ray, spicca la clip esclusiva con il behind the scenes dedicato alla partecipazione di Paolo Bonolis.

Una miscela strabiliante di animazione classica e live action, la nuova avventura di Tom e Jerry rappresenta un nuovo orizzonte per questi personaggi iconici e li costringe a fare l’impensabile…lavorare insieme per salvare la situazione.

In arrivo dal 6 maggio anche “Blader Runner – The Final Cut” disponibile per la prima volta in una speciale edizione Steelbook 4K, che conterrà anche il poster originale della pellicola, oltre ai cofanetti con la settima stagione e la serie completa di “The 100” in DVD.

BLADE RUNNER – THE FINAL CUT

Dal 6 maggio per la prima volta in una speciale edizione Steelbook 4K

Visivamente spettacolare, pieno d’azione e decisamente profetico fin dall’epoca della sua prima uscita in sala, “Blade Runner” torna nel Final Cut definitivo di Ridley Scott, con scene ampliate ed effetti speciali inediti. Nel 2019, Deckard è un Blade Runner in pensione, richiamato in servizio per ritirare quattro replicanti fuggiti da una colonia extraterrestre e giunti sulla Terra, dove la loro presenza è severamente vietata. Diretto da Ridley Scott, interpretato da Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e Darryl Hannah, “Blade Runner” è considerato uno dei migliori film di fantascienza della storia.

L’edizione Steelbook 4K + Blu-Ray a 3 dischi (disponibile con il prezzo suggerito al pubblico di €29,99) che conterrà anche il poster originale del film, potrà inoltre contare sui seguenti contenuti extra:

Introduzione del regista Ridley Scott

Commento di 3 realizzatori del film

Documentario Dangerous Days: La realizzazione di Blade Runner

THE 100

Dal 6 maggio i cofanetti con la settima e ultima stagione e la serie completa in DVD

A partire dal 6 maggio sarà disponibile il cofanetto in DVD con la settima e ultima stagione di “The 100”, oltre al boxset con la serie completa comprendente tutti i 100 episodi.

La settima e ultima stagione si apre con i nostri eroi che provano a raccogliere i pezzi della società che hanno distrutto su Sanctum. Ancora sconvolta dalla morte di sua madre, Clarke (Eliza Taylor) sente, forse più di ogni altro, il peso dei tanti anni di battaglie e sconfitte. Mantenere l’ordine fra le fazioni in lotta non è semplice, e il gruppo si chiede se sia davvero valsa la pena impegnarsi a fare di meglio. Allo stesso tempo devono affrontare nuovi difficilissimi ostacoli mentre esplorano i misteri dell’Anomalia. Ciò che incontreranno in questa epica avventura li metterà duramente alla prova da un punto di vista fisico ed emotivo, facendo vacillare le loro convinzioni su temi come la famiglia, l’amore e il sacrificio.

Alla fine i nostri eroi dovranno capire cosa significhi veramente per loro vivere – e non solo sopravvivere.