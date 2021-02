Tideland – Il Mondo Capovolto – Recensione del Bluray del film di Terry Gilliam

Tideland – Il Mondo Capovolto: Per la prima volta in Bulray con Eagle Pictures e Movies Inspired, per la collana de “Il Collezionista”, uno dei più discussi film del sempre troppo poco amato Terry Gilliam.

Jeliza-Rose (Jodelle Ferland) è una ragazzina stralunata che vive con i genitori, entrambi dediti all’uso di eroina. Dopo la morte della madre per overdose, la giovane si trasferisce assieme al padre da Vancouver in una vecchia casa in mezzo alla campagna. Qui, dopo aver subito anche la perdita del padre, Jeliza-Rose inizia una nuova vita, circondata da bizzarri personaggi e a metà tra sogno e fantasia.

Tratto dall’omonimo romanzo di Mitch Cullin, Tideland – Il Mondo Capovolto, è uno dei film più discussi da pubblico e critica del regista de “L’esercito delle 12 Scimmie” che con questa pellicola firma una delle sue opere più oniriche, sognanti e acide della sua illustre filmografia. Praticamente “Alice Nel Paese delle Meraviglie” nato dalla mente folle e geniale di Terry Gilliam. Nel cast oltre alla presenta del gradissimo Jeff Bridges anche una giovanissima Jodelle Ferland e Jennifer Trilly.

Distribuito da Eagle Pictures, su licenza e produzione di Movies Inspired, il Bluray di Tideland – Il Mondo Capovolto è disponibile dal 20 Gennaio per la prima volta in Italia in edizione Combo (Bluray+DVD) per la collana de “Il Collezionista” accompagnato da una elegante slipcover nera di cartone.

Come per “Dead Man” non abbiamo informazioni sul tipo di Master video utilizzato ma da una veloce comparativa dovrebbe essere lo stesso presente nell’edizione Arrow Video concesso da Universal Pictures per la versione inglese.

Il quadro video ci ha piacevolmente colpiti e mostra immagini sempre visivamente pulite e ricche di definizione nonostante la morbidezza generale, dovuta anche al tipo di lenti e scelte fotografiche utilizzate in sede di girato. I colori acidi e i momenti fuori fuoco sono scelte stilistiche ben precise e non errori dovuti al trasferimento.

Sul versante audio troviamo due codifiche lossless in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale inglese. Entrambe risultano ben bilanciate nel sottolineare ogni momento della pellicola. Sono presenti anche tracce in 2.0 Dolby Digital.

Pochi i contributi di approfondimento inclusi nei contenuti speciali. Il minutaggio è anche elevato, oltre 30 minuti, ma l’extra di maggior durata è composto da 20 minuti di immagini dal set senza commento tecnico.