The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Disponibile un nuovo trailer

Ogni leggenda ha un’origine – e presto i giocatori potranno seguire la storia che si colloca all’inizio della cronologia della serie The Legend of Zelda quando The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verrà lanciato su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. La versione HD di questa classica avventura offre prestazioni migliorate, controlli di movimento più fluidi e controlli dei pulsanti aggiunti di recente.

Oltre al gioco e a un set di controller Joy-Con ispirati alla Spada Suprema e allo Scudo Hylia, il 16 luglio* verrà rilasciato anche un amiibo raffigurante l’amica d’infanzia di Link, Zelda, e il suo fidato solcanubi blu. Tutte le novità sono visibili nel trailer The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo Switch) – amiibo di Zelda e solcanubi

L’amiibo di Zelda e solcanubi blu può essere utilizzato in qualsiasi momento durante l’esplorazione dell’overworld o dei dungeon per creare un checkpoint e tornare in cielo. Toccando di nuovo l’amiibo mentre sei in cielo o visitando una delle tante isole galleggianti sopra le nuvole, il giocatore torna al checkpoint precedentemente creato **.

L’amiibo di Zelda e solcanubi uscirà il 16 luglio insieme a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. L’uso dell’amiibo nel gioco creerà un checkpoint per viaggiare tra il cielo e il mondo sottostante.

* L’amiibo di Zelda e solcanubi e il set di Joy-Con a tema sono venduti separatamente.

** L’amiibo di Zelda e solcanubi è l’unico amiibo che può essere usato in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.