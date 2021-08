The King of Fighters XV – Annunciata la data d’uscita

La Standard Edition e la Deluxe Edition saranno disponibili il 17 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S

Durante l’Opening Night Live della gamescom 2021, Koch Media, publisher a livello globale e SNK CORPORATION hanno annunciato che il fighting game THE KING OF FIGHTERS XV sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store il 17 febbraio 2022.

HE KING OF FIGHTERS XV presenta 39 personaggi, inclusi quelli classici, popolari e preferiti dai fan oltre a quelli cruciali per gli eventi in corso. Questa è la prima volta che gli eroi di ogni Saga si incontrano, rendendo questo momento imperdibile nella storyline di King of Fighters. L’ultimo capitolo nella saga di King of Fighters continua dalla Story Mode del titolo precedente. Gli eroi delle saghe di Orochi, NESTS e Ash si uniranno in THE KING OF FIGHTERS XV, e questa volta, la storia arriverà a un climax esplosivo.

THE KING OF FIGHTERS XV presenta il classico sistema di combattimento a squadre 3 contro 3, oltre a una serie di nuove funzionalità, come SHATTER STRIKE, una nuova meccanica che consente ai giocatori di contrastare gli attacchi nemici. Inoltre, i giocatori sperimenteranno una MAX Mode migliorata, così come la MAX Mode (Quick), con una funzione rush che consentirà di eseguire combo premendo rapidamente i pulsanti di attacco. Tutte queste funzionalità, incluse alcune mosse speciali rinnovate e vivaci, garantiranno combattimenti esplosivi e un gameplay emozionante sia per i giocatori nuovi che per quelli veterani.

THE KING OF FIGHTERS XV supporterà 1-2 giocatori locali e 2-8 giocatori online. Il gioco offre un’ampia varietà di modalità online, tra cui RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH e ONLINE TRAINING. C’è anche una nuova DRAFT VS mode, che ti mette contro un avversario mentre cerchi di catturare il tuo personaggio preferito. Il rollback netcode è stato adottato per la migliore esperienza online.

Le caratteristiche della gallery includeranno non solo le voci dei personaggi e le cinematic in-game di THE KING OF FIGHTERS XV, ma anche uno speciale cortometraggio animato, diretto da un animatore di fama mondiale Masami Obari.

Inoltre, la nuova DJ Station presenta oltre 300 brani famosi dell’intera serie THE KING OF FIGHTERS e altro ancora. I giocatori saranno anche in grado di personalizzare i loro combattimenti per riprodurre i loro brani preferiti in sottofondo.

I pre-order sono disponibili da oggi sulle seguenti edizioni per PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S:

THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition

Contiene il gioco base (versione fisica/digitale): $59.99/€59.99

THE KING OF FIGHTERS XV Day One Edition

Contiene il gioco base, il costume DLC per Terry “GAROU: MARK OF THE WOLVES”, disponibile solo per l’edizione fisica: $59.99/€59.99.

THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition (Digitale)

Contiene 3 giorni di accesso anticipato al gioco base, più il KOF XV Team Pass 1 (include il DLC Team 1 e 2 che include 3 personaggi ciascuno, 6 personaggi in totale), l’esclusivo costume DLC di Leona “CLASSIC LEONA” e per coloro che effettuano il pre-acquisto del gioco il costume DLC per Terry “GAROU: MARK OF THE WOLVES” (Digital Ver): $84.99/€84.99

Contenuti digitali disponibili:

KOF XV Team Pass 1

KOF XV DLC Characters “Team 1” + “Team 2” (6 personaggi DLC)/ $29.99/€29.99

KOF XV DLC Characters “Team 1” 3personaggi DLC(1 Team)/ $15.99/€15.99

KOF XV DLC Characters “Team 2” 3 personaggi DLC(1 Team)/ $15.99/€15.99