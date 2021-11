The French Dispatch: stampa americana e cultura francese nel nuovo film di Wes Anderson – Recensione

La pandemia di Covid-19 ha rimandato l’uscita di questo film nonostante la produzione, sia originale che italiana, fosse terminata, ma questo ci ha permesso di sentire ancora una volta la voce di Ludovica Modugno, scomparsa pochi giorni fa, come voce narrante della pellicola. Una vera e propria emozione per gli appassionati di questa arte, commovente come quando abbiamo avuto la possibilità di sentire ancora Roberto Draghetti su Jeffrey Wright in “No time to die“.

Un inizio meraviglioso per un doppiaggio di altissima qualità, che grazie all’impeccabile direzione di Carlo Valli ci ha permesso di sentire voci come Michele Gammino (Bill Murray), Antonella Giannini (Frances McDormand), Domitilla D’Amico (Léa Seydoux), Massimiliano Manfredi (Owen Wilson), Francesco Prando (Benicio del Toro), Alex Polidori (Timothée Chalamet), Emiliano Coltorti (Jason Schwartzman), Massimo De Ambrosis (Edward Norton), Edoardo Stoppacciaro (Rupert Friend), Stefano Benassi (Christoph Waltz), Ambrogio Colombo (Henry “Fonzie” Winkler), Franco Mannella (Stephen Park) e Pino Insegno (Liev Schreiber).

Una lavorazione che non è solo rispettosa dell’originale grazie alla scelta di un cast di grandi professionisti, ma anche perché mantiene il multilinguismo tipico dei film di Wes Anderson.

Se in “L’isola dei Cani” si alternavano, non solo da una scena all’altra, ma anche nello stesso dialogo, giapponese ed inglese, in questa occassione abbiamo quest’ultima con il francese, che viene mantenuto con l’inserimento dei sottotitoli.