Tenet – Recensione del Bluray del film di Nolan

Tenet: Disponibile dal 13 Gennaio in DVD, Blu-Ray e 4K,in tutti i negozi fisici e online, il nuovo e bellissimo film di Christopher Nolan è pronto alla conquista dei vostri salotti domestici dopo l’ottimo riscontro ottenuto in sala lo scorso agosto (350 milioni di dollari) nonostante la piaga della pandemia da Covid-19.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista (John David Washington) è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

Abbiamo già parlato del bellissimo film di Nolan durante il suo passaggio in sala, qui la nostra recensione, ed oggi torniamo nell’universo di Tenet per analizzare la sua edizione domestica.

In attesa di recuperare l’edizione in 4K con audio italiano in 5.1 DTS HD, che salvo ripensamenti dell’ultimo minuto dovrebbe arrivare entro la fine del primo trimestre del 2021 in una steelbook 4K denominata V2 (manca ufficialità di Warner Bros.), scopriamo oggi l’edizione Bluray in Full HD.

Prodotta e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia l’edizione Bluray di Tenet, mostra un comparto tecnico strabiliante (al netto di una traccia italiana in Dolby) e un disco bonus interamente dedicato agli extra.

Il quadro video di questa trasposizione domestica è qualitativamente perfetto. Il dettaglio, la definizione, la gestione del croma, del bianco, del nero e della luminosità, è tutto genuinamente e piacevolmente bilanciato anche nelle sequenze IMAX. Del resto si è scelto di dedicare un supporto alla sola presenza del film e i risultati sono chiaramente visibili per tutta la durata della visione.

Sul versante audio troviamo una codifica in 5.1 Dolby Digital per il doppiaggio italiano. Una traccia che si rivela come sempre più che sufficiente per godere del film con l’utilizzo della nostra lingua, ma lontana anni luce dalla potenza e qualità della lingua inglese offerta in formato 5.1 DTS HD Master Audio.

Per quanto riguarda il reparto dei contenuti speciali, troviamo un secondo disco bluray interamente dedicato al documentario “Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet” ( 01:15:22). Un lungo speciale, diviso in tredici capitoli, sulla realizzazione del film con interventi di regista, cast, troupe e produzione.