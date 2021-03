TBAPlay: Il cinema filippino arriva in Italia dal 2 aprile su PVOD (Premium video on demand) grazie ad un accordo tra TBA STUDIOS e la TVCO di Vincenzo Mosca.

TBA Studios, casa di produzione cinematografica filippina, dopo i successi commerciali di titoli quali “Heneral Luna“, “Women of the Weeping River” e “Write About Love” – solo per citarne alcuni, e dopo aver prodotto oltre venti titoli cinematografici negli ultimi sette anni – ha appena annunciato il lancio della propria piattaforma PVOD, TBAPlay, già disponibile dal 26 marzo 2021 in Nord America e Medio Oriente e che sarà disponibile da venerdì 2 aprile in Europa. Il 13 marzo dello scorso anno, all’inizio della pandemia mondiale, TBA Studios ha lanciato la propria piattaforma video-on-demand (VOD) su YouTube. Oggi, la piattaforma conta oltre 380mila iscritti. Ora, un anno dopo, e con oltre 25 titoli cinematografici prodotti, TBA Studios è pronta a lanciare la propria piattaforma premium video-on-demand (PVOD). Il Premium video on demand (PVOD) è un cinema virtuale che consente ai clienti di accedere in anteprima ai contenuti, una soluzione fondamentale in questo momento in cui le sale sono ancora chiuse o con capacità limitata. Spesso questi film sono resi disponibili in contemporanea o al posto, dell’uscita tradizionale nelle sale cinematografiche. I primi titoli lanciati su TBAPlay sono “Write About Love“, una storia d’amore, grande successo al botteghino nelle Filippine con ampio plauso della critica, e “Us, At the End of the Year (Tayo Sa Huling Buwan Ng Taon)“, un film romantico ormai cult, diventato celebre anche per la sua colonna sonora e per una canzone di successo, che conta oltre 18 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“In Europa, abbiamo una partnership speciale con la TVCO di Vincenzo Mosca, che curerà il lancio in Italia, Spagna, Portogallo e Germania“, afferma Cindy Sison, Head of International Sales di TBA Studios.

“Siamo contenti della partnership con TBA Studios una delle realtà produttive più interessanti delle Filippine, per il lancio di TBA Play, la ‘sala’ virtuale dedicata al cinema filippino” – dichiara Vincenzo Mosca – “Questa nuova avventura si inquadra perfettamente nelle strategie internazionali di TVCO , da sempre focalizzate sulle alleanze internazionali e le più diverse cinematografie, con l’obiettivo di favorire lo scambio tra culture e visioni distanti tra loro. TBA Play @ TVCO (https://tbaplay-tvco.eventive.org/welcome) sarà accessibile in Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Portogallo dal 2 aprile 2021”.

“Siamo molto felici di incentivare le soluzioni virtuali e piattaforme digitali che consentono ai nostri titoli di raggiungere più pubblico, sia a livello locale che globale“, afferma Eduardo A. Rocha, CEO di TBA. E aggiunge: “Siamo orgogliosi delle storie uniche ma universali che i nostri scrittori e filmmaker raccontano attraverso i loro film, più le loro opere hanno la possibilità di essere viste, meglio è. E ‘una situazione win-win.”

TBA Studios è una delle principali società di produzione e distribuzione cinematografica nelle Filippine. Forte di una passione incessante nello sviluppo dell’industria cinematografica locale e della continua sperimentazione, l’azienda si dedica alla creazione e al marketing di contenuti che ispirano la vita dei fruitori. Noto oltre che per “Heneral Luna”, “Goyo: Ang Batang Heneral” e “Birdshot” (selezionato come entry ufficiale delle Filippine agli Oscar nel 2018), TBA Studios continua a coltivare il proprio impegno a produrre, acquisire e/o rappresentare un tipo di intrattenimento di alto calibro – indipendentemente dal fatto che si tratti di film filippini o in lingua straniera – che spingono e rompono i confini, rappresentando i gusti delle nuove generazioni di tutto il mondo.

TVCO è una società di vendita internazionale fondata da Vincenzo Mosca nel 2006. La società distribuisce in tutto il mondo film, documentari, format e programmi Italiani ed esteri. Mosca, che vanta una lunga esperienza nell’industria, è anche Presidente dell’ADECI, Associazione Italiana degli esportatori, affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo. Con TVCO, ha anche aperto un reparto di sviluppo e produzione di progetti in coproduzione per il mercato internazionale.

TVCO ha come obiettivo quello di dare rilievo al cinema d’autore, portando nei grandi mercati e festival internazionali opere prime e nuove voci del cinema indipendente. I film e documentari presenti nel catalogo TVCO sono stati distribuiti e trasmessi in tutti i principali territori europei, in Asia, Latina America e Stati Uniti.

Nel catalogo TVCO sono già presenti due film filippini: “Death of Nintendo” di Raya Martin, selezionato a Berlinale Generation 2020 (https://www.tvco.eu/catalogue/death-of-nintendo/) e “Ignatius of Loyola” di Paolo Dy (https://www.tvco.eu/catalogue/ignatius-of-loyola/.