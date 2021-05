La taverna di mezzanotte – In arrivo il terzo volume di Yaro Abe

La taverna di mezzanotte: Nei vicoletti di Shinjuku si nasconde un piccolo ristorante. Chi ci va sa che lo chef cucinerà qualunque cosa gli venga chiesto, se ha a disposizione i giusti ingredienti: le richieste dei clienti sono desiderio di raccontarsi e di condividere la propria storia. Per la linea Aiken di BAO, torna in libreria il manga di Yaro Abe da cui è tratta la serie Netflix “Midnight Diner: Tokyo Stories”.

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol.3 di Yaro Abe.

C’è un solo piatto segnato sul menu alla parete, ma tutti gli avventori della Taverna di mezzanotte sanno che lo chef preparerà loro qualunque cosa desiderino, se ha gli ingredienti. Le vite degli abitanti della notte di Tokyo si intrecciano in questa fortunata serie di storie brevi, in cui il cibo è una scusa per raccontarsi e ogni storia corrisponde a una ricetta.

Tra una portata di maiale al kimchi, un piatto di udon, degli onigiri grigliati e del mapo tofu, anche Yaro Abe fa un cameo nel suo stesso manga per fare una confessione al bancone del ristorantino. Delicato, ironico e profondo, torna in libreria il manga da cui è tratta la serie originale “Midnight Diner: Tokyo Stories”, già amatissimo in Giappone e ora anche in Italia.

L’edizione BAO raccoglie due volumi originali alla volta, con primo sedicesimo a colori, pagina d’apertura in pergamena serigrafata in bianco e sovraccoperta in carta naturale, per rispettare al massimo il bellissimo design dell’edizione originale.

La taverna di mezzanotte vol.3 è disponibile in libreria e fumetteria dal 20 maggio 2021

Yaro Abe, classe 1963, ha scoperto la passione per il fumetto negli anni dell’università a Waseda. Ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto nel mondo del manga nel 2003, anno in cui il suo talento è esploso grazie alla vittoria del concorso “Nuovi talenti” della Casa editrice Shogakukan. Nel 2006 ha pubblicato La Taverna di Mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi premi e che ha definitivamente consacrato Yaro Abe come uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni. L’opera è stata trasposta in una fortunata serie tv targata Netflix.