Tra le sigle sprinta e va: il 23 marzo 2021, su SuperSix, nuovo evento dedicato alle voci dell’animazione

Nuovo doppio appuntamento dedicato alle sigle animate, e non solo, sul canale SuperSix. Nella serata di martedì 23 marzo 2021, a partire dalle ore 21, due eventi ricchi di musica e voci meravigliose

Per non perdere questo doppio meraviglioso ricordo, che cita in maniera geniale una delle sigle più conosciute di sempre, sintonizzati quel giorno sul canale SuperSix, visibile in streaming qui (oppure in uno dei tuoi canali della tua regione, clicca sulla mappa per scoprirlo!)

L’uomo che inventò le sigle

Chi c’è dietro la geniale idea di produrre le sigle, che non passano mai di moda, nonostante siano sempre più rare quelle dedicate ai nuovissimi prodotti? Questo documentario inedito racconta un po’ di storia del settore, e lo fa grazie a una squadra di ospiti davvero eccezionale.

Insieme a Mirko Fabbreschi e i suoi Raggi Fotonici (autori/interpreti di sigle tv) abbiamo nomi che hanno reso meravigliosamente musicale l’infanzia, e non solo, di molti “sopravvissuti”.

Come Riccardo Zara e Guiomar Serina dei Cavalieri del Re (Lady Oscar e L’Uomo Tigre solo per citarne due), Douglas Meakin dei Superobots e i Rocking Horse, Elisabetta Viviani (attrice e cantante della sigla di Heidi), Mauro Goldsand dei Mostriciattoli (Infatti cantava la sigla di Carletto il principe dei mostri), il discografico Olimpio Petrossi, il paroliere Lucio Macchiarella, e due grandissime doppiatrici, le gemelle Maura e Manuela Cenciarelli (Meg Griffin insieme a Jasmine, in poche parole).

Cartoon Heroes 2012

Riproposizione del concerto, diretto da Francesca e da Gianni Aureli, avvenuto quell’anno presso l’Auditorium Parco della Musica, sede di grandi eventi musicali e non (da anni ospita la Festa del Cinema di Roma). Un evento che ha visto partecipazioni straordinarie e melodiose, sia nel canto che nel parlato.

Assieme agli immancabili (li abbiamo letti poco sopra) Mirko Fabbreschi e i Raggi Fotonici, Douglas Meaki e le gemelle Cenciarelli, sono intervenuti interpreti di sigle come Claudio Maioli (Ken il guerriero), Clara Serina (Lady Oscar, Kimba), Loriana Lana (Vultus V), Luigi Lopez (Pinocchio perchè no?), Luigi e Jimmy Fontana (La donna Bionica), e tanti altri. Ma non solo cantanti, anche doppiatori eccezionali che da anni ci fanno sognare. C’erano Gabriele Lopez (Leonard in Big Bang Theory e il film Playmobil), Nino Scardina (Bugs Bunny ed il Mister X dell’Uomo Tigre), Fabrizio Mazzotta (Krusty il clown, Mignolo e Puffo Tontolone), Domitilla D’Amico (Mary Poppins e Margot Robbie) e Davide Garbolino (Ash Ketchum e Robin).