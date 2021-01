Il supercast del nuovo film di David O. Russell – Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Robert De Niro, Rami Malek e tanti altri

Ebbene, stando all’eminente Deadline, infallibile in fatto di news hollywodiane attendibili, il nuovo film di David O. Russell (The Fighter, Il lato positivo), ancora sprovvisto di titolo, sebbene a livello provvisorio dovrebbe chiamarsi Housefold Names, si avvarrà d’un cast impressionante.

Ovvero, d’una sfilza di nomi importanti da far impallidire chiunque. Cioè Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington (subentrato all’ultimo momento a Michael B. Jordan), Robert De Niro, Michael Shannon, Anya Taylor-Joy (The Witch), Chris Rock, Mike Myers, Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Zoe Saldana, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola (Wizard of Lies, Face/Off), Timothy Olyphant, Andrea Riseborough e chi più ne ha più ne metta, come si suol dire.

Le riprese di questa nuova opus di David O. Russell, assente alla regia da Joy del 2015, sarebbero dovute iniziare la scorsa primavera ma il Covid-19 costrinse la produzione a slittare.

A quanto pare, dopo tale mondiale, disdicevole inconveniente alquanto riprovevole e nefasto non solo per il Cinema, ne sono stati dati finalmente i sospirati, primissimi ciak a Los Angeles.

Naturalmente, rispettando tutti protocolli pandemici del caso.

Il progetto, top secret, non ha ancora un titolo definitivo come dettovi e non se ne conosce neppure la trama. Cioè, così come dicono gli americani, il suo plot è unknown.

I ben informati però sostengono che potrebbe trattarsi di una commedia sofisticata con picchi notevolmente fantasiosi e drammatici tipicamente aderente allo stile eccentricamente affascinante di O. Russell.

Un regista capace di passare dalle commedie brillanti più intelligenti e argutamente balzane, per l’appunto, a contorti mélo dalle avvincenti vicende congegnate con cineastica finezza sempre più stupefacente.