Star Wars: Hunters – Annunciato per Nintendo Switch

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale nell’intrattenimento interattivo, e Lucasfilm Games hanno annunciato oggi che Star Wars: Hunters, un gioco di combattimento competitivo per il sistema Nintendo Switch e per dispositivi mobili, uscirà nel 2021. Star Wars: Hunters porterà i giocatori a impegnarsi in entusiasmanti battaglie multigiocatore a squadre, con la presenza di diversi nuovi personaggi di Star Wars. Il trailer ufficiale del gioco ha esordito poche ore fa, nel corso del Nintendo Direct.

Ambientato dopo la caduta dell’Impero Galattico, Star Wars: Hunters collegherà i giocatori in tempo reale per combattere in ambientazioni ispirate dagli iconici setting di Star Wars. I giocatori potranno scegliere tra un cast di nuovi personaggi unici e peculiari, tra i quali gli audaci bounty hunters, eroi della Ribellione e Assaltatori imperiali, in un gioco d’azione che immerge i partecipanti in un conflitto di Star Wars frenetico e visivamente splendido.

“Portare Star Wars: Hunters su Nintendo Switch e metterlo a disposizione della sua platea di fan appassionati segna una pietra miliare entusiasmante per Zynga”, ha spiegato Bernard Kim, presidente del comparto Editoria di Zynga. “Abbiamo creato Star Wars: Hunters per ogni fan che ha sempre sognato di impegnarsi in un gioco d’azione intenso ambientato nella galassia di Star Wars, e siamo entusiasti di vedere i giocatori di Switch abbracciare il nostro ingresso nei videogiochi per consolle”.

“Siamo lieti che Zynga stia portando il suo primo videogioco, Star Wars: Hunters su Nintendo Switch,” ha affermato Steve Singer, vicepresidente senior delle relazioni tra editori e sviluppatori di Nintendo of America. “Non vediamo l’ora che i giocatori di Nintendo Switch in tutto il mondo possano godersi questo franchise di fama mondiale in un modo del tutto nuovo”.

“Star Wars: Hunters trae ispirazione dalle classiche storie e ambientazioni di Star Wars, ma con un aspetto e una sensazione differenti da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima”, ha dichiarato Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games. “Siamo contentissimi di presentare questo cast di personaggi estremamente creativo ai nostri fan su Nintendo Switch, dove potranno unirsi ai loro amici in battaglie entusiasmanti a casa o fuori”.

Star Wars: Hunters in versione Mobile sarà scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play. Star Wars: Hunters non richiede un abbonamento online a Nintendo Switch per essere scaricato e per poter giocare.

Per maggiori informazioni su Star Wars: Hunters e per ricevere aggiornamenti sul gioco, visita il sito www.swhunters.com

I giocatori di Nintendo Switch possono aggiungere Star Wars: Hunters alla loro lista dei desideri di Nintendo visitando il sito https://www.nintendo.com/games/detail/star-wars-hunters-switch