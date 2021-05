Shrek – Festeggia il 20° anniversario in 4K Ultra HD

Primo film della storia ad ottenere un premio Oscar per Miglior film d’animazione, Shrek celebra il suo 20° anniversario questa primavera. Questo incredibile ed originale successo ha dato avvio a ben tre sequel, uno spin-off, serie TV, speciali natalizi, attrazioni in parchi tematici e molto altro, rimanendo un vero e proprio punto di riferimento per i fan attraverso gli anni!

Universal Pictures Home Entertainment lo celebra con questa edizione speciale Shrek 20° anniversario, finalmente disponibile nell’esclusivo formato 4k Ultra HD per la prima volta a partire dal 27 maggio, oltre ad una riedizione nei formati Dvd e Blu-ray con una nuova imperdibile veste grafica.

Non hai mai incontrato un eroe come Shrek. Il tenero orco ha dato avvio ad un vero e proprio fenomeno e catturato l’immaginazione del mondo intero con la più bella fiaba mai raccontata.

La critica ha definito Shrek “l’emozione di una storia coinvolgente e spettacolare” (Corriere della Sera). Divertitevi con la meravigliosa storia dell’ardita avventura di Shrek che, con l’aiuto dell’adorabile chiacchierone Ciuchino, cerca di salvare l’altezzosa principessa Fiona per riconquistare la prioprietà della sua amatissima palude dall’astuto Lord Farquaad. Irrivernte al punto giusto e mostruosamente intelligente, Shrek è un’avventura imperdibile a misura d’orco che vorrete vedere e rivedere!

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI 4K ULTRA HD E BLU-RAY:

L’angolo degli animatori

Il viaggio interattivo di Shrek

Riflettori su Ciuchino

Scene inedite

Commento al film con i registi Andrew Adamson e Vicky Jenson e il produttore Aron Warner

Festa danzante con karaoke

Video musicali

E molto altro ancora!

CONTENUTI SPECIALI DVD:

Attività e giochi interattivi: metamorfosi dei personaggi, decora l’omino di pan di zenzero, gioco a quiz

Esilaranti interviste ai personaggi

Commento dei realizzatori del film

La tecnologia dietro Shrek

Inserto sul doppiaggio internazionale

Festa danzante con karaoke

Menù animati

Note di produzione, biografie del cast e della troupe

Studio di doppiaggio di Shrek (dvd-rom): presta la voce ai tuoi personaggi preferiti e partecipa alle scene di Shrek ! (inglese)

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale. Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Animazione

Dischi: 2

Durata : 90 minuti ca.

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 1.85:1

Audio: Inglese DTS:X; Italiano, Olandese, Fiammingo, Francese, Greco DTS Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Olandese, Fiammingo, Francese, Greco

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata : 90 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition 1.78:1

Audio: Inglese Dolby TrueHD 7.1; Italiano, Catalano, Spagnolo, Tedesco, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Catalano, Spagnolo, Tedesco, Turco

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata : 90 minuti ca.

Video: Formato panoramico anamorfico 1.78:1

Audio: Italiano, Inglese Dolby Digital 5.1