Run e Maternal ora disponibili in Bluray e DVD

Due incredibili film targati Lucky Red in arrivo in Home Video grazie a Koch Media

Nel thriller psicologico Run, il nuovo Midnight Factory disponibile in DVD e Blu-Ray, la vita di una adolescente viene sconvolta dalla scoperta di un inquietante segreto della madre. Dal regista, dagli sceneggiatori e dai produttori visionari del film rivelazione Searching, arriva questo thriller che vi terrà col fiato sospeso.

Il film è interpretato da Sarah Paulson, diventata un’icona dell’Horror psicologico contemporaneo grazie alla sua interpretazione nella celebre serie TV American Horror Story, e qui nei panni di una mamma con un segreto scioccante, che farà di tutto per serbare. Accanto a lei c’è Kiera Allen, nel ruolo di Chloe, l’adolescente sulla sedia a rotelle, e quindi, per questo, incapace di scappare. La Allen in questo film è al suo debutto cinematografico come protagonista; la sua performance in Run segna la nascita di un giovane nuovo talento interessante, in un’avvincente storia di scoperta e inclusione.

Contenuti Extra – Run

Trailer

Intervista a Sarah Paulson

Sinossi – Run

Dicono che non ci si possa sottrarre all’amore di una madre…ma per Chloe questa non è una rassicurazione: è una minaccia. C’è qualcosa di innaturale, quasi sinistro nella relazione tra Chloe e sua madre Diane (Sarah Paulson). Diane ha cresciuto sua figlia nel totale isolamento, controllandone ogni movimento sin dalla nascita, dietro segreti che Chloe sta solo iniziando ad intuire. Un horror psicologico che mostra come, quando l’amore di una madre diventa troppo stretto…devi scappare.

Dopo il successo internazionale e il plauso della critica, arriva in DVD Maternal il prezioso esordio alla regia di Maura Delpero presentato al 72° Festival di Locarno. La regista ha lavorato per tanto tempo a Buenos Aires in un istituto religioso italiano per madri adolescenti, che ha osservato e ascoltato condividendo le loro inquietudini. “Mi è stato possibile, e forse necessario, perché in MATERNAL c’è tanto di me, del mio presente e del mio passato: l’odore d’incenso della bambina cattolica, le amicizie e gli amori dell’adolescente assetata di passioni, il senso di maternità della donna. Sono diventata per loro una figura familiare, empatica e insieme invisibile.” ha dichiarato Maura Delpero. “Da questa posizione interna, personale ed emotiva ho iniziato a scrivere un film sulla loro singolare storia di giovani donne. Quando mi sono avvicinata di più al mondo delle religiose che le seguono, ho sentito che stavo vivendo un’esperienza complessa e unica: la maternità adolescente non era l’unico paradosso con cui mi stavo confrontando.” Il cast del film è composto da Lidiya Liberman (Suor Paola), Denise Carrizo (Fatima), Agustina Malale (Luciana), Isabella Cilia (Nina) e Alan Rivas (Michael).

Sinossi – Maternal

L’Hogar, un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, è un luogo paradossale in cui la maternità precoce di giovani madri adolescenti convive con il voto di castità delle suore che le hanno accolte, tra regole rigide e amore cristiano. Suor Paola è una giovane suora appena arrivata a Buenos Aires dall’Italia per finire il noviziato e prendere i voti perpetui. Lu e Fati, entrambe diciassettenni, sono bambine bruscamente trasformate in madri. Tre donne diverse che influenzeranno reciprocamente le proprie vite e il proprio rapporto con la maternità.

Contenuti Extra – Maternal