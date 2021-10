Ron – Un amico fuori programma: l’amicizia nata per un difetto – Recensione

Presentato in anteprima italiana a Roma, grazie ad Alice della Città in occasione della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, all’evento stampa/pubblico presso l’Auditorium Coinciliazione sono state invitate alcune voci italiane di questo film, tra cui incredibilmente anche un professionista come Luca Tesei, che è salito sul palco insieme agli altri talent.

Il ragazzo che ci ha fatto emozionare grazie a Miguel in Coco e ad Alberto in Luca conferma il suo grande talento su Barney, affiancato da Lillo, il Ron italiano. Il celebre comico sostituisce un mito come Zach Galifianakis nella nostra versione, una scelta di marketing che non premia il suo doppiatore storico, ossia Roberto Stocchi, ma al tempo stesso bisogna dire che Lillo come talent non è affatto male, e infatti la sua interpretazione non sfigura affatto, mentre non si può dire lo stesso di Miguel Gobbo Diaz, quasi del tutto inadatto su Marc, il rivoluzionario ideatore dei B-Bot.

Una scelta che non premia affatto il talento ma solo il marketing e, decisamente, l’attuale momento politico americano che, come già visto e sentito in “Soul“, sta avendo ripercussioni sulla libertà e qualità interpretativa anche nel nostro Paese.