Robert De Niro e John Boyega nel film The Formula

Ebbene, il Covid-19 sta sconvolgendo la vita di molti di noi ma, a quanto pare, Hollywood non se ne preoccupa più di tanto. Tant’è che, a getto continuo, vengono ultimamente annunciate news sempre più corpose e succose riguardo le prossime produzioni cinematografiche in quel della Grande Mecca.

Di poco fa, infatti, la notizia riportata dall’eminente Deadline secondo cui lo stacanovista Robert De Niro (Joker), anche lui infermabile malgrado la pandemia mondiale, e la nuova star in ascesa John Boyega (Star Wars – Gli ultimi Jedi) reciteranno presto assieme nel film Netflix intitolato, al momento, The Formula.

Per la regia di Gerard McMurray, autore di uno dei primi film, peraltro, distribuiti dal famoso sito streamer succitato, ovvero l’acclamato Burning sands: Il codice del silenzio.

McMurray, come detto, dirigerà The Formula e ne sarà anche sceneggiatore e produttore in concomitanza con lo stesso De Niro, Jane Rosenthal e Barry Welsh (The Irishman).

Pochi dettagli, per ora, ci sono stati forniti su The Formula. Da quel poco che è trapelato, la pellicola sarà incentrata su un ex pilota da corsa riciclatosi come provetto driver pur di salvare la sua famiglia.

Facile dedurre che, con estrema probabilità, Boyega interpreterà il racing e forse De Niro il suo mentore.

De Niro ha appena terminato di girare, a Puerto Rico, l’action–drama Wash Me in the River assieme a John Malkovich e Jack Huston.

Attualmente è impegnato inoltre sul set del nuovo, untitled, misteriosissimo film di David O. Russell.

E, nei mesi a venire, tornerà a lavorare con Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio per l’attesissimo Killers of the Flower Moon.