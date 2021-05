Il ritorno di Kevin Spacey attore nel nuovo film di Franco Nero, intitolato L’uomo che disegnò Dio

Tramite l’eminente e incontrovertibile Deadline, presto assisteremo all’inaspettato e al contempo sconvolgente eppur stupefacente ritorno di Kevin Spacey come attore dopo le scabrose accuse a sfondo sessuale imputategli quattro anni fa. Per cui è stato violentemente ostracizzato da Hollywood e incredibilmente confinato in esilio pressoché forzato.

Stando alla suddetta, attendibile rivista online, Spacey interpreterà un ruolo provocatoriamente, per modo di dire, “autobiografico” e sfacciatamente irriverente.

Verrà infatti diretto dal nostro grande Franco Nero per il film L’uomo che disegnò dio, assieme alla storica e inseparabile compagnia di Nero stesso, ovvero Vanessa Redgrave.

Kevin Spacey interpreterà la parte di un avvocato accusato ingiustamente di pedofilia.

Franco Nero ha riferito, in esclusiva all’ABC News:

lo considero un grande attore (Kevin Spacey) e non vedo l’ora d’iniziare le riprese.